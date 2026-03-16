Hoy, 16 de marzo de 2026, la provincia de Bilbao se presenta con un cielo nuboso o cubierto, acompañado de lluvias débiles que irán disminuyendo hacia la tarde, dejando paso a un ambiente más despejado. Las brumas y nieblas matinales afectarán el sureste, repitiéndose al final del día en la mitad oriental. Las temperaturas mínimas se mantendrán estables o con ligero ascenso, mientras que las máximas experimentarán un notable aumento, especialmente en Álava y áreas cercanas de Gipuzkoa. El viento será flojo y variable, tendiendo a componente norte en las horas centrales. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: cielo gris con chubascos y sol al atardecer

El cielo de Bilbao se despereza lento esta mañana, cubierto por un manto gris que sugiere la posibilidad de chubascos. Con una probabilidad notable de lluvia, especialmente en las horas previas al mediodía, es recomendable llevar un paraguas a mano. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y los 17 grados y aunque la sensación térmica se mantendrá en niveles similares, la humedad en el ambiente puede hacer que el día se sienta algo pesado.

Ya por la tarde, el sol se asomará tímidamente, ofreciendo un respiro a la jornada. La probabilidad de lluvia disminuirá considerablemente, permitiendo disfrutar de un ambiente más seco. Con el viento en calma y temperaturas agradables, la luz del día se extenderá hasta las 19:18, brindando un cierre luminoso a un día que comenzó con un aire de incertidumbre.

Nubes grises y lluvias intermitentes en Baracaldo

Las nubes grises se ciernen sobre Baracaldo, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza con un ambiente fresco, donde la temperatura ronda los 11 grados y la probabilidad de lluvia alcanza el 85%. A medida que avanza el día, el cielo se tornará más sombrío y las lluvias se intensificarán, acompañadas de ráfagas de viento que podrían alcanzar los 40 km/h.

La tarde traerá un ligero respiro, con temperaturas que alcanzarán los 17 grados, pero la probabilidad de lluvia disminuirá drásticamente a solo un 5%. Sin embargo, la sensación térmica se mantendrá fresca, así que es recomendable no olvidar el paraguas y estar preparado para cualquier cambio repentino.

Guecho: cielo nublado con posibilidad de lluvia

El día amanece en Guecho con un cielo parcialmente nublado y una probabilidad de lluvia del 85% que se concentrará principalmente en la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 9°C de mínima y los 15°C de máxima, aunque la sensación térmica podría llegar a ser de 15°C, lo que hará que el ambiente se sienta un poco más cálido. La humedad relativa será alta, alcanzando el 85%, lo que generará una sensación de pesadez en el aire.

A medida que avance la jornada, el cielo se despejará ligeramente por la tarde, con una probabilidad de lluvia nula en ese periodo. El viento soplará del norte a una velocidad suave de 5 km/h, sin ráfagas fuertes que puedan incomodar. Con la salida del sol a las 07:22 y su puesta a las 19:19, Guecho disfrutará de casi 12 horas de luz, ideal para aprovechar el día.

Santurce: cielo nublado y probabilidad de lluvia

El tiempo se presenta con un cielo parcialmente nublado durante la mañana, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 16 grados. A lo largo del día, la probabilidad de lluvia es notable, aunque se espera que la tarde sea más tranquila y sin precipitaciones, con un ambiente templado y ligero viento del norte.

Es un día ideal para disfrutar de un paseo al aire libre o realizar actividades cotidianas, ya que el ambiente será propicio para salir y disfrutar de la ciudad. Aprovecha la oportunidad para conectar con el entorno y disfrutar de un momento de relajación.

Cielos cubiertos y lluvias persistentes en Basauri

La mañana en Basauri se presenta con cielos cubiertos y una sensación de frescura, con temperaturas que rondan los 10 grados. La probabilidad de lluvia es alta, así que es recomendable llevar un paraguas si se tiene que salir. A medida que avance el día, la lluvia se mantendrá presente, especialmente hasta el mediodía, aunque por la tarde se espera una ligera mejora con cielos más despejados y temperaturas que alcanzarán los 18 grados. No olvides abrigarte, ya que la noche volverá a ser fresca.