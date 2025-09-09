Estos son los mejores colegios de Madrid: en ellos estudiaron Esperanza Aguirre y Miguel Ángel Muñoz

La revista Forbes es conocida por muchos, por desvelar cada año quiénes tienen las mayores riquezas en el mundo, o qué famosos son los que tienen mayor éxito (económicamente hablando), pero también informa por ejemplo de cuáles son los mejores hospitales, o también como es el caso, dónde están los mejores colegios de Madrid. Un listado que ahora desvelamos, con centros en los que estudiaron nombres de sobras conocidos como Esperanza Aguirre o Miguel Ángel Muñoz.

El listado que aparece en Forbes, se centra en más de 30 centros de la comunidad de Madrid, en su mayoría de acceso privado. Escuelas e institutos de zonas como Alcobendas, Las Rozas o también de Torrelodones o Pozuelo de Alarcón. Además, algunos de ellos son centros que apuestan no sólo por la educación, sino que también destacan por sus programas de intercambio, con salidas al extranjero o por sus concursos científicos. De este modo, y aprovechando que comenzamos esta semana un nuevo curso escolar 2025/2026 en Madrid, y en toda España, toma nota porque estos son los mejores colegios de Madrid.

Los mejores colegios de Madrid

A continuación, te enumeramos todos los colegios de Madrid que aparecen en el listado de Forbes.