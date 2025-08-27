Cuándo es la vuelta al cole 2025 en Madrid: qué día empiezan los niños el curso y vacaciones de 2025-2026

La vuelta al cole calienta motores en toda España y si bien hace poco ya vimos cuál era el calendario escolar 2025/2026 para el conjunto de España, en esta ocasión nos centramos en el que es el calendario para Madrid, una comunidad cuyas clases comenzarán el 8 de septiembre para casi todos los niveles de educación, aunque para saber todas la fechas al concreto, y también sus vacaciones, no te pierdas nada de lo que te contamos a continuación.

El mes de septiembre es como sabemos el de la Vuelta al Cole, de modo que teniendo en cuenta que arranca el próximo lunes, seguro que muchos niños y adolescentes ultiman ahora junto a sus padres, la compra de material y todo lo que se requiere para volver a la escuela o instituto sin que falte de nada. Igual de importante será conocer el calendario para el curso escolar 2025/2026 y que en la comunidad de Madrid se extenderá de septiembre a junio (e incluso julio para algunas enseñanzas), aunque no nos podemos olvidar de los periodos de vacaciones, como las de Navidad o Semana Santa, los días festivos y también como no, los puentes y todo ello te lo contamos ahora al detalle, comenzando por las fechas de Infantil y Primaria.

Infantil y Primaria: cuándo empieza el curso 2025/2026

La Comunidad de Madrid ya ha dado a conocer el calendario al completo para el nuevo curso escolar 2025/2026 y en el caso de los más pequeños tenemos que decir, que como suelen ser costumbre, serán los primeros en regresar a las aulas. Las Escuelas Infantiles, Casas de Niños, unidades de primer ciclo de Educación Infantil autorizadas y similares arrancan el 8 de septiembre de 2025 y llegarán hasta el 31 de julio de 2026.

En cuanto al segundo ciclo de Educación Infantil (de 3 a 6 años), la Educación Primaria y la Educación Especial, el curso también comienza el 8 de septiembre de 2025, pero su fin se adelanta al 19 de junio de 2026.

ESO y Bachillerato: qué día empiezan las clases

El siguiente grupo en volver será el de ESO, Bachillerato y FP, que arrancan un día más tarde: el 9 de septiembre de 2025, mientras que la fecha de finalización prevista es para el 19 de junio de 2026, salvo en casos particulares de 2º de Bachillerato ya que no nos podemos olvidar de que estos dependen en gran medida de las fechas para las pruebas de Selectividad, o pruebas PAU. De hecho, estos alumnos suelen acabar el curso antes de que comience junio, para poder preparar bien los exámenes que les den acceso a la universidad.

Por otro lado, señalar que también el 9 de septiembre volverán a los centros los alumnos de Conservatorios Profesionales de Música y Danza, Escuelas Oficiales de Idiomas y centros Integrados de Enseñanzas Artísticas.

Por su parte, las Enseñanzas Artísticas Superiores comenzarán el 10 de septiembre de 2025. Asimismo, los Centros de Educación de Personas Adultas arrancarán el 18 de septiembre, y el 19 de septiembre será el turno del primer curso de Artes Plásticas y Diseño en las Escuelas de Arte.

Todos los festivos, puentes y vacaciones en Madrid

Una vez se conocen todas las fechas de comienzo y final del curso escolar 2025/206 según el tipo de enseñanza, pasamos a los días que van a ser festivos y de vacaciones en Madrid. Son estos:

Festivos nacionales y autonómicos en Madrid desde el inicio del curso 2025/2026 hasta su finalización

12 de octubre de 2025: Fiesta Nacional de España.

1 de noviembre de 2025: Fiesta de Todos los Santos.

6 de diciembre de 2025: Día de la Constitución Española.

8 de diciembre de 2025: Festividad nacional de la Inmaculada Concepción.

25 de diciembre de 2025: Natividad del Señor (Navidad).

1 de enero de 2026: Año Nuevo.

6 de enero de 2026: Epifanía del Señor (Día de Reyes).

2 de abril de 2026: Jueves Santo.

3 de abril de 2026: Viernes Santo.

1 de mayo de 2026: Fiesta del Trabajo.

2 de mayo de 2026: Fiesta de la Comunidad de Madrid.

Días no lectivos que forman puentes importantes

13 de octubre de 2025 : lunes tras el Día de la Hispanidad, no lectivo.

: lunes tras el Día de la Hispanidad, no lectivo. 3 de noviembre de 2025: lunes posterior a Todos los Santos, también no lectivo.

Y a estos dos puentes, de tres días cada uno si se le suma el fin de semana, le tenemos que sumar también el puente de diciembre ya que el 6 de diciembre cae este año en sábado, mientras que el 8 de diciembre cae en lunes.

Festividades locales en Madrid capital

15 de mayo: San Isidro (festivo local).

San Isidro (festivo local). 10 de noviembre: Nuestra Señora de La Almudena (festivo local).

Vacaciones del curso escolar

En cuanto a las vacaciones, los alumnos de Madrid tendrán las de Navidad, las de Semana Santa pero también está la Semana Blanca. Estas son todas las fechas que debes anotar:

Navidad : del 20 de diciembre de 2025 al 7 de enero de 2026, ambos incluidos.

: del 20 de diciembre de 2025 al 7 de enero de 2026, ambos incluidos. Semana Blanca / Carnaval: se celebrará entre el 13 y 17 de febrero de 2026, coincidiendo parcialmente con el Carnaval.

se celebrará entre el 13 y 17 de febrero de 2026, coincidiendo parcialmente con el Carnaval. Semana Santa: del 27 de marzo al 6 de abril de 2026, incluidos ambos días.

Fin de curso

Como ya hemos señalado , la mayoría de niveles escolares finalizarán el 19 de junio de 2026, aunque las Escuelas Infantiles y Casas de Niños concluirán más tarde, el 31 de julio de 2026, y los estudiantes de 2º de Bachillerato pueden ver modificado el calendario en función de las pruebas de acceso a la universidad.