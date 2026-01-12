Encuentran un cadáver en avanzado estado de descomposición en una parcela de Mojácar (Almería)

La Guardia Civil investiga la aparición de un cadáver en avanzado estado de descomposición hallado el pasado viernes en una parcela de Mojácar (Almería), en la zona conocida como Rambla de Campos.

Un vecino que realizaba labores de limpieza en el terreno descubrió restos óseos en una parcela de difícil acceso y alertó al 112. La llamada entró a las 12:10 horas. Hasta la parcela se desplazaron efectivos de la Guardia Civil, que confirmaron la presencia de restos humanos y activaron el protocolo judicial para su levantamiento.

Las primeras investigaciones señalan que los restos podrían corresponder a un varón de mediana o avanzada edad, extremo que deberá concretar el análisis forense. Dado el avanzado estado de descomposición del cuerpo, el hombre podría haber muerto hace más de un año.

Junto al cadáver se encontraron pertenencias personales que están siendo analizadas por la Policía Judicial para ayudar en la identificación de la víctima y esclarecer las circunstancias del fallecimiento. A la espera de la autopsia y las pruebas forenses, el caso permanece abierto y no se descarta ninguna hipótesis.

Hallan otro cadáver en Málaga

Además, una mujer de 25 años fue encontrada muerta este pasado domingo en Málaga, en el distrito de Puerto de la Torre, junto a su vehículo, según han confirmado fuentes policiales.

El cuerpo no presentaba signos aparentes de violencia, por lo que los investigadores están a la espera del resultado de la autopsia para determinar las causas exactas del fallecimiento.

El 112 recibió el aviso sobre las 21:15 horas, alertando de la presencia de una mujer inconsciente en plena vía pública, en la calle Alejo Carpentier.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Nacional, la Policía Local y los servicios sanitarios, que sólo pudieron confirmar la muerte de la joven. El cuerpo fue hallado con el torso desnudo y no presentaba lesiones visibles, según apunta SUR, que añade que todo parece indicar que la mujer falleció mientras limpiaba su turismo, un VTC.