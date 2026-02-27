Conmoción agrícola en España: utilizan lana de oveja para mejorar el suelo de olivares y resistir mejor las sequías

A nivel internacional hay otros estudios para aprovechar la lana de las ovejas en la agricultura, pero a veces las mejores investigaciones están en casa y tienen firma española.

Así lo ha demostrado la investigación del ingeniero agrícola y especialista en agricultura regenerativa Raoul Ferrer i Fernandez, Estudi de l’ús de la llana com a material per a l’encoixinat del sòl. Y es que la lana de este animal se ha perfilado como una solución eficaz frente a la sequía y a la emergencia climática.

Por increíble que parezca, la lana como acolchado del suelo puede mejorar la eficiencia en el uso del agua y la resiliencia de cultivos como el olivar y los hortícolas. Todo gracias a su capacidad para conservar la humedad, estabilizar las temperaturas y reducir el estrés de los cultivos.

El estudio español que demuestra cómo la lana de las ovejas reduce la sequía en agricultura

La investigación tenía como objetivo aportar evidencia científica sobre los beneficios agronómicos de la lana de oveja. El trabajo se centró especialmente en dos aspectos clave.

Por una parte, la capacidad del material para retener la humedad del suelo. Y por otra parte, su efecto regulador sobre la temperatura. Es decir, dos factores determinantes para el desarrollo de los cultivos en escenarios de sequía.

Para ello, se emplearon sensores que permitieron medir en tiempo real la humedad y la temperatura del suelo a distintas profundidades.

Este enfoque permitió cuantificar con precisión el comportamiento de la lana como acolchado y comparar los resultados con parcelas sin ningún tipo de cobertura vegetal o material.

Casos de éxito españoles de uso de lana de ovejas en el suelo agrícola

Según relató Raoul en la revista agroecológica Ae, uno de los ensayos se llevó a cabo en la finca de VerdCamp Fruits, donde se trabajó con olivos jóvenes plantados en octubre de 2023.

En enero de 2024 se colocó lana como acolchado en 32 árboles, mientras que otros tantos se mantuvieron como grupo control sin cobertura.

Las mediciones realizadas entre 0 y 30 centímetros de profundidad mostraron una mayor estabilidad térmica y mejores niveles de humedad en los suelos con lana, además de un crecimiento más uniforme de los olivos.

El segundo ensayo se desarrolló en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agroalimentaria y de Biosistemas de Barcelona, utilizando dos bancales de lechuga de seis metros cuadrados.

Se compararon dos ciclos de cultivo en 2024, uno en verano y otro en otoño, con un bancal acolchado con lana y otro sin cobertura. En cada uno se plantaron 30 lechugas de las variedades Hoja de Roble verde y Romana.

Por qué la lana de oveja puede ser una solución contra la sequía en la agricultura

Los datos obtenidos demostraron una reducción muy significativa del agua de riego en los cultivos con lana. En el primer ciclo de lechuga, el bancal acolchado llegó a estar 25 días sin riego, superando el 50% del ciclo del cultivo sin aporte de agua.

El cálculo del consumo hídrico mostró que las lechugas sin cobertura necesitaron 1,5 litros más de agua por gramo de producto que las cultivadas con lana.

En el momento de la cosecha, ambas variedades tuvieron mayor peso en los bancales acolchados.

Por todo ello, una conclusión del estudio es que la lana de oveja mejora la eficiencia hídrica, protege el suelo y estabiliza la temperatura. Esto es sólo el principio. Podría aplicarse a viñedos, almendros, olivares y cultivos hortícolas como una herramienta frente a la sequía.