En este remoto país de África, los elefantes arrasan granjas y las convierten en su farmacia particular

Estamos acostumbrados a ver a agricultores utilizar animales para cultivar sus campos, pero rara vez comprobamos cómo es la fauna la que se aprovecha de la actividad humana. En un remoto país de África está ocurriendo por culpa de los elefantes.

En las zonas rurales de Gabón se ha hecho habitual despertarse y encontrar el huerto destrozado por culpa de los elefantes. Plataneras aplastadas, tallos de papaya partidos y hojas esparcidas por el suelo son la señal de una visita nocturna desde el bosque.

Hasta ahora se pensaba que estos episodios eran simples incursiones de los elefantes en busca de alimento fácil. Sin embargo, un estudio publicado en la revista científica Ecological Solutions and Evidence apunta a otro fenómeno: las granjas funcionan como auténticas farmacias naturales, para los paquidermos.

Los elefantes usan los cultivos de los agricultores africanos como medicina

La clave del estudio está en un detalle que durante mucho tiempo había pasado desapercibido. En muchas incursiones, los frutos de plátano y papaya quedaban intactos, mientras que los daños se concentraban en tallos y hojas.

Desde un punto de vista alimenticio, no tenía mucho sentido. El comportamiento resulta extraño, ya que la fruta aporta mucha más energía que el resto de la planta.

La explicación está en el mundo de la ecología y la fisiología animal. Las hojas y tallos de estas especies vegetales contienen compuestos con propiedades antiparasitarias.

Para los elefantes del bosque, que viven muchos años y están expuestos todo el tiempo a parásitos intestinales, estas sustancias son fundamentales para mantener la salud.

Según la teoría ecológica, la selección de alimentos en sus incursiones no responde únicamente al hambre, sino también a su estado físico y a la presencia de enfermedades.

Las pruebas de que los elefantes usan las granjas africanas para curarse

La investigación se desarrolló entre 2016 y 2017 en las inmediaciones del Parque Nacional de Monts de Cristal, una zona donde el conflicto entre agricultores y fauna salvaje es habitual.

Tras cada visita nocturna a las granjas, los investigadores siguieron los rastros de los elefantes y recogieron muestras recientes de excrementos para analizar la carga parasitaria.

Además, estudiaron los restos vegetales consumidos, lo que incluía plátano, papaya, yuca, bambú, ficus, costus y palmeras. La conclusión fue que los elefantes con mayores niveles de parásitos intestinales preferían los tallos, las hojas de plátano y la papaya.

No es casualidad que estos vegetales contengan flavonoides, terpenoides, papaína y otros compuestos que han demostrado reducir los parásitos en animales domésticos.

Otro dato relevante fue la ausencia de un aumento significativo de hormonas del estrés durante estas incursiones. Es decir, los elefantes planifican sus visitas para minimizar riesgos. Sólo lo hacen cuando el beneficio compensa el peligro.

El estudio científico, que ayudará a reducir el conflicto entre el elefante y el agricultor

No podemos olvidar que los ataques de los elefantes a los huertos son un problema crónico en Gabón, que necesita solución.

Comprender que los elefantes no arrasan cultivos por capricho, sino como parte de una estrategia de automedicación, permite pensar en soluciones más eficaces y menos agresivas.

Entre las propuestas del estudio destaca la posibilidad de ofrecer alternativas terapéuticas lejos de las granjas, como suplementos minerales con propiedades antiparasitarias, o una mejor planificación agrícola que evite zonas de paso habituales de la fauna salvaje.