La automedicación en España sin freno: alcanza un 34,9% por el uso de la homeopatía o remedios naturales

Fact checked

Según el VI Estudio de Salud y Estilo de Vida de Aegon un 34,9% de los españoles toma algún preparado para la salud sin prescripción médica bien sea medicamentos, productos homeopáticos o remedios naturales. Este dato, asciende en más de 8 puntos porcentuales respecto al año anterior que se situaba en el 26,7% y confirma la tendencia al alza en este sentido debido principalmente al crecimiento de personas que utilizan homeopatía o remedios naturales, tipología que asciende hasta un 12,7% (el 6,6% el año anterior). No obstante, el grupo más numeroso de personas que se automedican lo forman quienes consumen medicamentos sin pasar por el facultativo.

Analizando la relación entre el consumo de productos para la salud y cómo se sienten las personas que los toman, los perfiles que se automedican más son los que evalúan peor su estado de salud física, emocional, satisfacción con la vida y felicidad.

En cuanto a las variables sociodemográficas, las mujeres se automedican más que los hombres (un 38,8% frente a un 30,6%) y también las personas de entre 41 y 55 años, grupo entre quienes casi cuatro de cada diez lo hacen. En cuanto a la situación laboral, son las personas que sí están trabajando las que más lo hacen, dato que asciende hasta el 37,6% frente al 31,2% de los perfiles que no tienen empleo. El estudio también analiza los perfiles que han perdido su trabajo o han estado en ERTE cuyos resultados confirman que casi la mitad, han decidido tomar un medicamento o seguir un tratamiento por iniciativa propia.

Comunidades con mayor porcentaje

Según los resultados del estudio, en Cantabria se encuentran el grupo que más se automedica (41,3%). Por detrás se encuentra Andalucía (40,5%) y Castilla-León (38,5%). En el lado opuesto, las comunidades autónomas con el menor porcentaje de personas que toman fármacos sin prescripción médica son La Rioja (20,2%), Extremadura (24,8%) y Navarra (28,2%).

Por otro lado, Murcia destaca por ser la región en la que sus ciudadanos toman más fármacos sin prescripción, llegando casi a un cuarto de la población que toma medicamentos que no le han sido recetados por ningún profesional del ámbito de la salud.

Haciendo un análisis más concreto del uso de la homeopatía y los remedios naturales, es en Andalucía donde se encuentra el porcentaje más alto de personas que las consumen por decisión propia (16,3%), mientras que en Navarra se encuentra el menos número de personas que hacen uso de ellos (7,2%)

Saber lo que les va a recetar el médico

Según los encuestados, existen diversas razones por las que deciden automedicarse. Una de ellas es porque dicen saber lo que les va a recetar el médico por la sintomatología que tienen (37,7%) y por estar convencidos de que lo que les ocurre no es grave (31,6%). Por detrás de estos dos grandes grupos, hay otros como aquellos que deciden no perder el tiempo en ir a consulta (21%) o no querer esperar a tener una cita por los largos tiempos de espera para poder ver a su médico (20,2%). Este último motivo es el más importante para los jóvenes de 18 a 25 años (38,5%) mientras que en el grupo de 56 a 65 años dicen tener claro qué deben tomarse según la sintomatología que presentan (45,9%).

Los perfiles que recurren a la automedicación, lo hacen principalmente para aliviar síntomas ocasionales (61,2%) y para tratar enfermedades leves (55,6%). Ambos datos bajan respecto al 2022 (71,6% y 63% respectivamente). Sin embargo, el grupo de personas que deciden tomar medicación por decisión propia para tratar síntomas psicológicos sube hasta un 20,4%, dato que asciende 5 puntos porcentuales respecto al año anterior. En caso de enfermedad crónica o recurrente, los datos llegan al 15,3% este último año, cuándo en el 2022 llegaban hasta el 11% de total.