Ni té ni café: la bebida que ayuda a deshinchar la tripa, según la nutricionista Blanca Nutri

Fact checked

Hay una bebida que te ayuda a deshinchar la tripa y quizás te sorprenderá saber que no es ni el té ni el café. Estamos ante un tipo de elemento que puede acabar siendo el que nos acompañe en estos días que tenemos por delante. Lucir una tripa lo más plana posible es uno de los grandes retos de un verano en el que dejamos atrás el orden y la dieta, en su lugar nos dejamos llevar por una oleada de caprichos que ponen en alerta nuestros sueños.

La tripa hinchada es, en general, consecuencia de la alimentación, aunque, siempre hay que consultar a un especialista para recibir un diagnóstico. Puede indicar una intolerancia o en caso de que esté asociada a otros síntomas, quizás las consecuencias acaben siendo mucho peor de lo que nos imaginaríamos. Es momento de estar pendientes de una serie de situaciones que pueden acabar manifestándose de una forma que quizás hasta la fecha no habíamos tenido en consideración, de una manera extraordinaria en todos los sentidos. Esta nutricionista nos ayuda a conseguir algo que todas deseamos, una tripa deshinchada con una bebida que quizás tengas en casa.

Ni café ni té

El té es una de las bebidas más consumidas del mundo, en esta época del año, un buen té frío puede convertirse en el mejor aliado posible de una salud de hierro. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de apostar claramente por un tipo de ingrediente que es esencial en nuestra dieta.

En verano, es esencial hidratarse correctamente y para hacerlo, nada mejor que conseguir una combinación de elementos esenciales. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de apostar claramente por un tipo de bebida que nos ayudará a mantenernos en plena forma.

El café es la otra bebida que debemos tener en consideración en estos días. Un extra de buenas sensaciones que acabará llegando en esas tardes de verano en las que quizás nos apetezca una buena dosis de una bebida energética de lo más natural posible.

En especial en su versión helada es un pequeño placer en todos los sentidos poder disfrutarlo por todo lo alto. Pero cuidado, aunque sea diurético, no es un aliado para deshinchar la tripa. Una nutricionista experta nos da una serie de consejos esenciales para conseguir este objetivo de forma natural.

Esta es la bebida que ayuda a deshinchar la tripa

Tal y como explica esta nutricionista, que se ha convertido en viral en las redes sociales: «el agua con gas puede estimular la secreción de ácido clorhídrico al contener dióxido de carbono, que se convierte en ácido carbónico en el estómago».

Aunque pueda parecer algo contradictorio, la realidad es que estaremos ante un tipo de bebida que nos ayudará a hacer la digestión de forma correcta. Aunque el gas tiene sus enemigos, la realidad es que no es tan malo como parece, sobre todo cuando no va a acompañado de azucares o de alcohol, no deja de ser agua que podemos tomar fresquita de la nevera.

Dietética, define el agua con gas o agua carbonatada simple como “agua mineral natural o de manantial con ácido carbónico (H2CO3) o dióxido de carbono (CO2). Estas aguas también contienen otros minerales, como sodio, calcio, magnesio, cloro, nitrógeno, según el suelo del que procedan. En realidad, las múltiples composiciones posibles de aguas carbonatadas son similares al agua normal sin gas, solo que con CO2 disuelto”. Ese CO2 que aparece disuelto en el agua puede estar presente de manera natural en el manantial de donde brota, o bien se puede añadir en el proceso de embotellado. En cualquiera de los casos, debe hacerse constar en la etiqueta si el gas está naturalmente presente o si se ha añadido».

Siguiendo con la misma explicación: «Existe la creencia de que es mejor el agua con gas que la del grifo, pero es una verdad a medias. Es cierto que añade ciertas propiedades extra al agua corriente, esa que debemos beber de forma regular a lo largo del día para estar bien hidratados. Ahora bien, tales propiedades no son esenciales para nuestra salud y más teniendo en cuenta que su precio encarece notablemente el coste de una comida. Algunos estudios sugieren – apunta Mateo – que el agua con gas mejora la deglución, tanto en sujetos sanos como en pacientes con disfagia, ya que las burbujas de la carbonatación producen cierta estimulación sobre los músculos deglutorios. Pérez-Calahorra añade que “podría contribuir a una correcta digestión ya que parece que estimula la secreción de ácidos gástricos, o la secreción de bilis. Incluso mejoraría la dispepsia funcional”. Desde un punto de vista nutricional y dietético, la Organización Mundial de la Salud (OMS) promueve la ingesta de aguas minerales naturales, con o sin gas, porque pueden complementar la dieta y ayudar a alcanzar las ingestas recomendadas de minerales necesarios para el organismo. Esta es la razón de que Pérez-Calahorra apunte a que “consumir agua con gas, nos podría aportar oligoelementos esenciales y minerales».