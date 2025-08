Los clientes de EVO Bank están viviendo un caos a causa de la migración a Bankinter. El traslado se produjo el pasado 14 de julio, y desde entonces, los clientes de EVO alegan todo tipo de problemas: nóminas y transferencias que no llegan, cargos duplicados, hipotecas mal calculadas, tarjetas inoperativas, y un centro de ayuda que no da respuesta a los afectados.

Gabriela (nombre ficticio), una clienta afectada, explica: «No dejaban de mandarnos emails diciendo que no tendríamos ningún problema con la migración». «Dijeron que toda la operativa de EVO iba a seguir siendo la misma, que no habría ningún problema».

Sin embargo, Gabriela cuenta que tras la migración «llegó el momento de cobrar la nómina, y todos mis compañeros la recibieron, pero yo no». «Los recibos sí que me llegan a la cuenta». Ante esta situación, la afectada trató de contactar con Bankinter pero «no había manera de contactar con ellos»; «las llamadas en espera eran infinitas»; «por email ni contestan». Además «cuando decía que era cliente de EVO no me atendían en la oficina de Bankinter, me decían que llamara por teléfono».

La afectada por la migración añade: «La única solución que me daban era que pidiera en el trabajo que me volvieran a mandar la nómina cambiando el IBAN, algo que la empresa no puede hacer». Aún a día 6 de agosto, Gabriela sigue sin recibir su salario: «Mi nómina está en el limbo». «He tenido que pedir a familiares que me paguen el alquiler».

La clienta de EVO asegura que personas cercanas a ella están viviendo situaciones tan graves como la suya: «A una compañera del trabajo, también cliente de EVO, le han cargado 700 euros a la cuenta, y no le dan soluciones».

«Cuando tienes problemas con un gigante como Bankinter y te ignora te sientes indefensa»; «Desde aquí no podemos hacer nada», añade. Las redes sociales se han hecho eco de la situación, y muchos de los afectados por la migración están denunciándolo a través de X.

Por su parte, un portavoz de Bankinter asegura que «son problemas aislados». «La migración de más de 330.000 clientes ha ido bien»; «las incidencias son mínimas en un volumen tan elevado de clientes». A esto añade que «los problemas han sido detectados y están todos prácticamente resueltos y los clientes atendidos».

«Ahora mismo hay miles de clientes operando con normalidad en el banco, con una red de oficinas a su disposición y un portfolio de productos y servicios mucho mayor a su disposición. Y además, toda la plantilla plenamente integrada en el banco» ha concluido.

La migración tecnológica de EVO Bank a la infraestructura de Bankinter se llevó a cabo el pasado 14 de julio, si bien llevaba planificada desde el mes de junio de 2024, cuando Bankinter anunció que llevaría a cabo una fusión por absorción de EVO, su filial íntegramente participada por el grupo, con el objetivo de mejorar la eficiencia y la rentabilidad de ambas entidades, según ha informó la empresa que preside María Dolores Dancausa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).