Qué día es la vuelta al cole en Murcia: fecha exacta del inicio del curso 2025-26, puentes y festivos

Llega esa época del verano en la que las familias empiezan a mirar el calendario y piensan como no, en la vuelta al cole. Pero entre el último baño en la playa y la compra de libros, la pregunta inevitable es: ¿cuándo vuelven los niños al cole este año? En la Región de Murcia ya hay respuesta oficial, y no solo para el inicio. La Consejería ha desvelado también todas las fechas de vacaciones, festivos y hasta los días no lectivos locales y también como no, los puentes que tendrán los alumnos de Murcia este curso 2025/2026.

Lo primero de todo es recordar que no todos los cursos empiezan a la vez. Hay diferencias entre etapas, como viene siendo habitual. Infantil arranca antes que Secundaria, y FP lo hace aún unos días más tarde. Nada que no sea habitual año tras año, pero conviene tenerlo claro porque la logística familiar depende muchas veces de ese pequeño desfase. Y si vives en Murcia capital, Cartagena o cualquier otro municipio, ojo, porque las fiestas locales cambian bastante. Por todo ello, si quieres tener la agenda lista y no llevarte sorpresas en mitad del curso, esto te interesa. Aquí van las claves del calendario escolar 2025/2026 en Murcia.

Infantil y Primaria: cuándo empieza el curso 2025/2026

Para los más pequeños la vuelta será el 8 de septiembre de 2025. Ese lunes arranca oficialmente el curso en Infantil, Primaria y Educación Especial, tanto en centros públicos como concertados.

A partir de ahí, el calendario sigue su ritmo habitual, con días lectivos hasta el 22 de junio de 2026, justo antes del inicio del verano.

Un detalle que no se suele tener en cuenta pero conviene recordar: el 28 de noviembre será no lectivo en toda la región, por la festividad del patrón de estas enseñanzas. Y si vives en un municipio con fiestas locales marcadas por el Consejo Escolar, puede que tengas algún día extra de descanso en el calendario. Dependerá del colegio.

ESO y Bachillerato: qué día empiezan las clases

Secundaria y Bachillerato volverán un poco más tarde: jueves 11 de septiembre. Y ese mismo día también empezarán los cursos para personas adultas y escuelas de idiomas. En cambio, la Formación Profesional arranca todavía más tarde: el 15 de septiembre, y otras enseñanzas en cambio como las deportivas o artísticas comenzarán antes, el 1 y el 5 de septiembre, respectivamente.

La fecha de cierre también está marcada: el 22 de junio para la mayoría. FP acabará algo antes, el 18 de junio, y las enseñanzas artísticas terminarán entre mayo y junio según la modalidad. Y como día no lectivo generalizado para estas etapas, anota el 30 de enero de 2026. Caerá en viernes, así que perfecto para un finde largo.

Todos los festivos, puentes y vacaciones en Murcia

Ya conocemos cuando empieza y cuando acaban las clases del curso escolar 2025/2026 en Murcia, por lo que toca saber ahora cuántos festivos habrá, los puentes que se van a producir y las fechas de las vacaciones. Para empezar, las vacaciones de Navidad serán del 24 de diciembre al 6 de enero, ambos días incluidos. La vuelta será justo el 7 de enero, que este año cae en miércoles.

Después llega febrero con semana blanca y carnaval, que se solaparán entre el 13 y el 17 de febrero. Eso sí, no en todos los centros será igual. Algunos usarán esos días como refuerzo, otros como descanso total. Depende de cada dirección y de su proyecto pedagógico.

La Semana Santa dejará libre del sábado 28 de marzo al lunes 6 de abril. Aunque si vives en Murcia capital, atentos: los días 7, 8, 9 y 10 de abril también serán no lectivos. Es decir, más de diez días sin clase.

Entre los puentes, hay dos a destacar:

El de l Día del Trabajo: viernes 1 de mayo , que se suma al fin de semana.

, que se suma al fin de semana. Y el de la Inmaculada Concepción: el lunes 8 de diciembre será festivo, formando puente con el sábado 6 (Día de la Constitución). Ideal para una escapada antes de las Navidades.

Festivos y días no lectivos locales: no es igual en toda la región

Una de las claves del calendario murciano está en los festivos locales, que cambian bastante entre municipios. Aquí conviene ser muy específico porque la diferencia puede ser de varios días dependiendo del lugar donde vivas.

En Murcia capital, además del festivo del 9 de junio por el Día de la Región, no habrá clase el 16 de septiembre de 2025 ni el 7 de abril de 2026. A eso se suman tres días no lectivos adicionales: 8, 9 y 10 de abril, que se enganchan justo después de Semana Santa.

En Cartagena, las fechas cambian: los festivos locales serán el 11 de abril y el 26 de septiembre de 2025, y el 27 de marzo y el 25 de septiembre de 2026. Estas fechas afectan a todos los centros educativos de ese municipio, sean del nivel que sean.

Y si vives en otro municipio distinto, lo mejor es consultar el listado de días no lectivos publicado por el Consejo Escolar Municipal. Hay colegios que aún pueden añadir uno o dos días extra en función de sus propias necesidades.