Endesa inspira vocaciones STEM a más de 1.000 estudiantes de secundaria a través de «Explora tu futuro 2.0»

Endesa ha cerrado con éxito la primera edición de “Explora tu Futuro 2.0”, un programa desarrollado junto a la Fundación Universidad-Empresa con el que ha inspirado a más de 1.000 estudiantes de 4º de la ESO a descubrir el potencial de las carreras STEM (acrónimo en inglés de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas) como motor de cambio, innovación y oportunidad profesional. Este proyecto no busca simplemente “informar” sobre las carreras STEM, sino generar una experiencia transformadora para el alumnado, creando un espacio donde los estudiantes puedan ver la ciencia con otros ojos: desde la práctica, la cercanía y la utilidad.

Iniciativas como esta cobran especial relevancia en un contexto en el que la demanda de perfiles técnicos e ingenieros es cada vez mayor por parte de las empresas, en línea con los objetivos ligados a la digitalización y la transición energética. Según datos del Informe Observatorio de la Ingeniería, el 98% de los 750.000 profesionales de la ingeniería está ocupado, un 87% de ellos trabajando en alguna actividad relacionada con la ingeniería. Solo el 20% del total son ingenieras.

Desde su lanzamiento en el marco de Madrid Motor Student, a finales de septiembre en Madrid, la iniciativa ha combinado encuentros presenciales en centros educativos de Madrid y Sevilla con varios webinars online temáticos, moderados por el conocido presentador Óscar Martínez, creando espacios dinámicos donde los jóvenes han podido experimentar la ciencia y la tecnología de forma práctica y cercana, a través de testimonios reales, actividades participativas y referentes inspiradores.

Las sesiones celebradas en los centros Everest School Monteclaro, en Pozuelo de Alarcón (Madrid), y en St. Mary’s School, en Sevilla, contaron con la participación de profesionales de Endesa y docentes universitarios que compartieron experiencias reales y mostraron cómo los conceptos que se estudian en clase se traducen en soluciones para la eficiencia energética, la digitalización o la sostenibilidad.

En conjunto, “Explora tu futuro 2.0” ha alcanzado a una veintena de centros educativos y más de 1.000 estudiantes (524 alumnas y 538 alumnos) a través de estas citas presenciales y sus webinars centrados en Ingeniería Industrial, Matemáticas y Datos, Física y Química e Ingeniería Informática y de Telecomunicaciones

Además, los estudiantes tuvieron la oportunidad de conocer de primera mano RetoTech, la iniciativa de la Fundación Endesa, que impulsa las vocaciones STEM entre estudiantes mediante la robótica y la programación y que este año celebra su XI edición.