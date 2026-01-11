AEMET alerta por la evolución del tiempo en Galicia: la nubosidad baja y las brumas podrían dejar un escenario más complicado de lo previsto

La nubosidad baja y las brumas podrían dejar un escenario más complicado de lo previsto, la AEMET no duda en lanzar una alerta por la evolución del tiempo en Galicia. Será mejor que nos empecemos a preparar para un marcado cambio de tendencia que puede ser el que nos afectará de lleno, en estos días en los que el tiempo puede acabar siendo uno de los grandes protagonistas.

El norte de país se prepara para ver complicarse el final de este fin de semana en el que parecerá que las lluvias empiezan a llegar. En unos días en los que todo puede ser posible, el cambio de tendencia puede ser esencial. Un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que puede acabar siendo lo que nos acompañará. Es hora de apostar claramente por un cambio que puede ser esencial, en estos días que todo puede acabar convirtiéndose en un cambio de ciclo que puede ser esencial. En estos días en los que todo puede acabar siendo posible, en estas jornadas en las que el tiempo puede ser esencial.

La nubosidad baja y las brumas podrían dejar un escenario más complicado

Un escenario más complicado que puede acabar siendo lo que nos dará más de una sorpresa del todo inesperada. Llega un giro radical que puede acabar siendo lo que nos dará algunos detalles que, sin duda alguna, tenemos que empezar a pensar en estos cambios que serán esenciales.

Es hora de conocer qué puede acabar pasando en estos días en los que todo puede ser posible. Con un cambio de ciclo que puede acabar siendo lo que nos dará algunos elementos que empezar a pensar en estas jornadas que pueden ser esenciales.

La parte del norte puede acabar siendo lo que nos dará algunos elementos que pueden ser esenciales. Un cambio de ciclo que es el que nos dará algunos detalles que serán esenciales, en estas jornadas en las que todo puede acabar siendo posible.

Galicia puede ser el que nos afectará en estas jornadas en las que todo puede ser esencial en estos días en los que el tiempo puede acabar siendo lo que nos dará más de una sorpresa. Un cambio de tendencia que puede ser lo que nos dará un inicio de semana de lo más extraño.

La evolución del tiempo en Galicia activa esta alerta

Esta alerta activa la alerta de Galicia, un cambio de tiempo que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos. Es un cambio de ciclo que, sin duda alguna acabará marcando una diferencia significativa.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Cielos nubosos o cubiertos. Abundante nubosidad baja en el interior acompañada de brumas, y bancos de niebla en sus zonas altas que serán más persistentes en la mitad sur. Lluvias y chubascos débiles a moderados y persistentes en el litoral atlántico y débiles y dispersos en el resto. Temperaturas en ascenso, menos acusado en las máximas en el sur de Ourense y en el litoral de Pontevedra. Viento moderado del sur y suroeste, menos intenso en Ourense, que arrecia desde la mañana en la mitad septentrional y en todo el litoral salvo en las Rias Altas y en las Baixas. Rachas muy fuertes en zonas altas del norte y en zonas expuestas del litoral entre Fisterra y Ortegal en la segunda parte del día». Siguiendo estas alertas: «Lluvias y chubascos persistentes en el litoral atlántico. Rachas muy fuertes de viento de sur y suroeste en zonas altas del norte y en zonas expuestas del litoral entre Fisterra y Ortegal en la segunda parte del día».

Para el resto de España la situación puede ir cambiando por momentos: «Se prevé una circulación atlántica con la profundización de una borrasca al norte de las islas británicas y la llegada de un frente que dejará cielos muy nubosos o cubiertos en el tercio noroeste y extremo oeste, con precipitaciones en el cuadrante noroeste y el norte de Extremadura, localmente fuertes y con acumulados significativos en el oeste de Galicia. En el resto de la Península y en Baleares, nubosidad alta, sin descartar algunas nubes bajas matinales. En Canarias intervalos nubosos, sin descartar alguna lluvia débil en La Palma. Nieblas matinales en la vertiente atlántica, más densas y persistentes en montaña y el Guadiana, y sin descartarlas en litorales mediterráneos. Temperaturas máximas en ascenso en Baleares, el este, zonas de montaña de la mitad sur y el este de la meseta Norte, mientras que en el resto pocos cambios o incluso descensos en el Sistema Central. Temperaturas mínimas en ascenso en la Península y Baleares, salvo en el bajo Ebro y en el valle del Guadalquivir, donde no se esperan cambios. Los ascensos se esperan notables en zonas del Cantábrico oriental, alto Ebro y del oeste del Sistema Central. Heladas débiles en Pirineos, y aisladas en el resto de zonas de montaña del centro y sudeste. Sin cambios significativos en Canarias aunque con ligeros descensos de las mínimas en las islas más orientales».