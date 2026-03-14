Era ‘la niña más guapa del mundo’ hace 20 años: ahora anuncia su boda y así es su vida actual

Thylane Blondeau ha vuelto a convertirse en noticia casi dos décadas después de convertirse en un fenómeno internacional siendo apenas una niña. A sus 24 años, la joven ha anunciado que se casará con su pareja, el actor francés Ben Attal, una noticia que ha despertado un notable interés en la prensa europea y en el sector de la moda. El anuncio, realizado a través de sus redes sociales, confirma una nueva etapa personal para quien durante años fue conocida en todo el mundo como «la niña más guapa del mundo».

La modelo compartió la noticia mediante una publicación en Instagram en la que mostraba varios momentos de la pedida de mano. Las imágenes reflejan una escena íntima celebrada junto al agua, decorada con pétalos de rosa que cubrían el suelo y contribuían a crear un ambiente romántico para el momento. Junto a esas fotografías, Thylane escribió un breve mensaje que confirmaba el compromiso: «Dije sí a mi mejor amigo».

El anuncio no tardó en generar una amplia repercusión entre sus seguidores y en distintos medios internacionales, que recordaron de inmediato el fenómeno mediático que protagonizó en su infancia. La joven alcanzó notoriedad mundial cuando tenía apenas seis años, después de aparecer en una edición de la revista Vogue Enfants, una publicación dedicada a la moda infantil vinculada al universo de Vogue. Aquella sesión fotográfica desencadenó una oleada de atención mediática que llevó a numerosos medios a referirse a ella como «la niña más guapa del mundo», un calificativo que se repetiría durante años.

Thylane Blondeau ha anunciado su boda

El compromiso también ha despertado interés por el entorno familiar del prometido. Ben Attal pertenece a una conocida saga artística francesa, lo que ha reforzado la atención mediática sobre la pareja. Es hijo de la actriz y cantante Charlotte Gainsbourg y del actor y director Yvan Attal, dos figuras muy reconocidas dentro del cine y la música en Francia.

Además, su árbol genealógico lo vincula con dos iconos de la cultura europea del siglo XX. Ben es nieto de la actriz y cantante británica Jane Birkin y del influyente músico francés Serge Gainsbourg, una pareja que marcó profundamente la escena artística francesa durante décadas. Esta conexión ha contribuido a que el anuncio del compromiso sea interpretado también como la unión de dos trayectorias muy vinculadas al mundo cultural y creativo.

Por el momento, ni Blondeau ni Attal han revelado detalles sobre la fecha o el lugar en el que se celebrará la boda. Aun así, la confirmación del compromiso ha bastado para reactivar el interés mediático en torno a la modelo, cuya evolución pública ha estado marcada desde el inicio por la atención internacional.

La carrera internacional de la modelo

El camino de Thylane Blondeau en el mundo de la moda comenzó muy temprano. Tras el impacto mediático de sus primeras fotografías en Vogue Enfants, su imagen empezó a circular en publicaciones de todo el mundo, lo que la convirtió en uno de los rostros infantiles más conocidos de la industria.

Con el paso de los años, la joven logró transformar aquella fama precoz en una carrera profesional consolidada. Lejos de desaparecer tras su etapa como niña prodigio, Thylane continuó desarrollando su trayectoria dentro del sector, trabajando con distintas firmas internacionales y participando en campañas publicitarias y desfiles.

Actualmente está representada por la agencia IMG Models, una de las más influyentes del sector a nivel mundial. Desde esa plataforma ha participado en proyectos de moda de gran visibilidad, además de impulsar iniciativas propias relacionadas con la belleza y el estilo.

La modelo ha sabido también aprovechar el alcance de las redes sociales para mantener el contacto con sus seguidores. En su cuenta de Instagram comparte habitualmente contenidos vinculados a su trabajo, a sus viajes profesionales y a distintos aspectos de su vida personal.

Última hora sobre Thylane Blondeau

En los últimos meses, Thylane Blondeau había vuelto a aparecer en titulares por su presencia en eventos relevantes del calendario internacional de la moda. Entre ellos destacó su participación en la Semana de la Moda de París, una de las citas más importantes del sector, donde asistió a distintos desfiles y encuentros vinculados a la industria.

Durante ese mismo periodo, la modelo también decidió responder públicamente a comentarios que circulaban en redes sociales sobre su aspecto físico. Algunos usuarios habían especulado con la posibilidad de que se hubiera sometido a intervenciones estéticas, algo que ella negó de forma directa.

Thylane explicó entonces que no se había realizado ninguna cirugía estética, un mensaje con el que quiso poner fin a las especulaciones que habían surgido en internet. Sus declaraciones generaron un debate sobre la presión estética que a menudo enfrentan las figuras públicas, especialmente aquellas que comenzaron su exposición mediática a edades muy tempranas.