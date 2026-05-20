La AEMET confirma que hoy llega a España una dorsal africana que va a dejar temperaturas nunca vistas y avisa: «El viernes será…»

Llega hoy una dorsal africana que va a dejar temperaturas nunca vistas y avisa, el viernes la AEMET pone en punto de mira en un país que se prepara para lo peor. Puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que todo puede ser posible. Es hora de saber lo que puede pasar en breve, con la mirada puesta en estos días en los que realmente cada detalle puede ser clave.

Estos expertos de la AEMET no dudan en darnos alguna que otra sorpresa para conocer en todo momento, qué es lo que nos estará esperando en estos días en los que cada detalle puede ser esencial. Por lo que, quizás hasta la fecha no sabíamos lo que puede pasar en estos días en los que cada detalle cuenta. Este tiempo que nos estará esperando puede acabar generando un cambio de tendencia que pondrá los pelos de punta. En unos días en los que tocará estar preparados para lo peor, con una dorsal africana que nos golpeará con mucha fuerza.

Confirma la AEMET lo que llega hoy a España

Después de una semana en la que las temperaturas se han enfilado hasta niveles que cuesta de creer para esta época del año, lo que tenemos por delante es un marcado cambio que nos trasladará a lo peor de un tiempo que puede alejarnos de lo que sería habitual en estas fechas.

La AEMET no duda en apostar claramente por una serie de situaciones que, sin duda alguna, pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. En estos días en los que la estabilidad puede convertirse en la antesala de algo más con algunos cambios destacados.

España se prepara para un importante cambio de tendencia que podría acabar generando más de una sorpresa en estos días que tenemos por delante y que puede ser esencial que tengamos en mente. La situación puede complicarse por momentos, con un fenómeno que nadie hubiera imaginado hasta el momento.

Es hora de empezar a ver llegar un cambio de tendencia que puede convertirse en el peor enemigo de unos cambios que llegan a toda velocidad y que pueden ser claves que tengamos en consideración. El tiempo acabará siendo protagonista.

Una dorsal africana va a dejar temperaturas nunca vistas este viernes

Las temperaturas van a subir de forma totalmente inesperada en estos días en los que quizás nadie hubiera imaginado unas cifras tan inesperadas. Es hora de empezar a visualizar un cambio de tendencia que puede afectarnos de lleno, en un viernes que puede ser infernal.

Tal y como nos explican los expertos de la AEMET: «La Península y Baleares seguirán bajo la influencia de las altas presiones, que dejarán un tiempo estable en la mayor parte del territorio. Solo el noroeste podría verse afectado por la llegada de un frente debilitado durante la segunda mitad del día, que dejaría cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones débiles. Asimismo, es probable la presencia de nubosidad baja en el litoral cantábrico y en Baleares; el desarrollo de nubosidad de evolución diurna en zonas de montaña de la mitad norte podría dejar algún chubasco aislado. En el resto del territorio predominarán los cielos despejados o con intervalos de nubes altas. En Canarias, se prevén cielos con intervalos nubosos en el norte de las islas montañosas y poco nubosos en el resto. Es probable la presencia de nieblas matinales en el norte y en Baleares, donde serán más persistentes. Habrá calima en el tercio oeste peninsular y en las islas Canarias más orientales. Las temperaturas subirán de forma generalizada en la Península y las islas. Las máximas superarán los 30 grados prácticamente en todo el territorio salvo en las zonas litorales y de montaña. Se superarán los 35 grados en los valles del Guadiana y el Guadalquivir y localmente en el Tajo y el Ebro».

Las alertas estarán estarán actividades: «Predominará el viento flojo de componente sur en la mayor parte de la Península. Será de levante en los litorales del Mediterráneo y de Alborán, así como en el Estrecho, donde no se descartan rachas muy fuertes. En el litoral norte, rolará de componente este a oeste por la tarde. En Canarias, el viento será moderado y de componente norte, con posibles rachas muy fuertes en zonas expuestas. Ascensos notables de las máximas en el Cantábrico. Las máximas superarán los 30 grados en el sudoeste, el valle del Ebro y, localmente, en el valle del Duero, interiores del Cantábrico oriental, vegas del sudeste e incluso puntualmente los 35 grados en los valles del Guadalquivir y del Guadiana». Tocará empezar a prepararnos para lo peor en unos días en los que las temperaturas sufrirán un importante aumento.