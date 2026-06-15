El Gobierno de Pedro Sánchez ha ampliado la flota de vehículos que estarán a disposición del Ejecutivo con la compra de 18 nuevos coches. De ellos, 14 tienen un coste por encima de los 40.000 euros cada uno, mientras que el precio de los otros cuatro sobrepasa los 50.000 euros.

La Memoria Anual del Parque Móvil del Estado de 2025 recoge el estado de los vehículos que son propiedad de la administración central. En ese documento, el Gobierno ofrece un listado con todos los coches de los que dispone el Ejecutivo. Algunos de ellos se atribuyen de forma expresa a ciertos departamentos, mientras que hay automóviles que no se asignan a ninguna cartera.

Las nuevas adquisiciones del Gobierno son cuatro BMW 530e, matriculados en octubre de 2025, con un valor de 52.768,10 euros. Además de estos, se han comprado 14 Skoda Superb, matriculados en noviembre de ese mismo año, por un valor de 41.165,56 euros. Todos ellos, según asegura la memoria del Parque Móvil, se ponen «a disposición del Parque Móvil del Estado, sin ministerio/organismo fijo asignado».

Más gasto para «modernizar la flota»

El documento del organismo autónomo dependiente del Ministerio de Hacienda reconoce que ha habido «incrementos presupuestarios a partir de 2018» que se correspondían «con la inevitable necesidad de renovar y modernizar la flota de vehículos, sin actualización desde hacía más de 10 años».

Y es que, en 2010, último año completo del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, el Ejecutivo presupuestó para esta entidad un total de 57,5 millones de euros. Tras la llegada del popular Mariano Rajoy, las cuentas fueron reduciéndose hasta los 37,3 millones de euros.

En 2018, primer año de Sánchez al frente del Gobierno después de desbancar a Rajoy a través de una moción de censura, este presupuesto volvió a incrementarse, pasando a 45,3 millones. Desde entonces, no ha parado de crecer. El último año del que hay datos (2025), el presupuesto alcanzó los 50,38 millones.

En ese documento se apunta «que la flota de vehículos» del Parque Móvil del Estado «constituye el recurso material de mayor importancia para la prestación de los servicios de movilidad». Y señalan que se han perseguido dos objetivos con respecto a la flota de vehículos.

Renovación sostenible

Por un lado, la «renovación de la flota con criterios de sostenibilidad». «En 2025, el Parque Móvil del Estado adquirió 18 vehículos con etiqueta medioambiental 0», expresa la memoria del Parque Móvil.

Mientras que, por otro lado, se indica que «en los últimos años se han implantado en el Organismo diferentes medidas con el objetivo de optimizar el uso de sus recursos». «Esto ha permitido reducir notablemente el número de vehículos que conforman su flota», resaltan desde este organismo autónomo. Tanto es así que ponen como ejemplo que a 31 de diciembre de 2025, la flota está integrada «por un total de 666 vehículos, de los que 559 son vehículos eléctricos o híbridos»: «El número de vehículos ha descendido de 1.159 vehículos a 666, lo que supone una reducción de algo más de un 42% en los últimos 20 años».