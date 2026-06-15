Fundación Mapfre y Senior TiC presentan en Madrid una guía para ayudar a los mayores de 55 años a ampliar su cultura digital

La tecnología se ha incorporado de forma cada vez más natural a la vida cotidiana de los mayores de 55 años. Así lo reflejan los datos del ‘VI Barómetro del Consumidor Sénior’, elaborado por el Centro de Investigación Ageingnomics de Fundación Mapfre, que muestra un crecimiento sostenido en el uso habitual de Internet entre este colectivo. Según este informe, el porcentaje de mayores de 55 años que se conectan a diario o casi a diario (al menos cinco días a la semana) ha aumentado, en tan solo un año, una media de casi 7 puntos porcentuales en todos los tramos de edad.

En concreto, el mayor avance se ha producido entre las personas de 65 a 74 años, con un crecimiento de casi diez puntos, pasando del 65,1% al 75%. También aumenta de forma notable entre los sénior de 55 a 64 años, con un avance de 6,3 puntos porcentuales, al pasar del 83,2% al 89,5%, y en las edades más avanzadas: entre las personas de 75 a 84 años, el porcentaje pasa del 38% al 42,7%, 4,7 puntos más, mientras que entre los mayores de 85 años aumenta del 11,4% al 17%, con un crecimiento de 5,6 puntos.

Precisamente para acompañar esta evolución, el Centro de Investigación Ageingnomics de Fundación Mapfre y SeniorTic Mayores con Tecnología han presentado esta mañana en Madrid ‘Longevidad y Tecnología. Guía sénior para hacernos cultos digitales’, una publicación práctica orientada a reforzar la autonomía, la seguridad y la confianza de los mayores en el uso de las nuevas tecnologías. En encuentro ha contado con la participación de Juan Fernández Palacios, director del Centro de Investigación Ageingnomics de Fundación Mapfre; Clara Bazán, directora de Seguro y Previsión Social de Fundación Mapfre; Carlos Pérez Llorens, presidente de SeniorTic Mayores con Tecnología; y Mercedes Marín García, directora general de formación de la Comunidad de Madrid.

“Las personas mayores están cada vez más conectadas y utilizan Internet con mayor frecuencia, pero esto no siempre se traduce en confianza y criterio en el entorno digital. Por eso, desde Fundación Mapfre queremos acompañar este proceso reforzando las competencias digitales del colectivo sénior para que puedan desenvolverse con mayor autonomía y seguridad en su día a día”, ha indicado Juan Fernández Palacios, director del Centro de Investigación Ageingnomics de Fundación Mapfre.

Guía práctica para la capacitación digital de los mayores

El ‘VI Barómetro del Consumidor Sénior’ también muestra que entre las actividades que los sénior digitales realizan varias veces a la semana, la más habitual es informarse a través de prensa digital y medios de comunicación online, con un 57%. Le siguen las consultas y operaciones bancarias por Internet y el consumo de contenidos audiovisuales en plataformas de streaming, ambas con un 43%, mientras que el 32% consulta o publica contenidos en redes sociales con esta misma frecuencia. Aunque estos son los usos más extendidos, la actividad digital casi diaria de los mayores de 55 años va más allá: pagar a través del móvil (20%), uso de la inteligencia artificial y asistentes (14%), utilizar aplicaciones o servicios digitales del hogar (9%) o realizar cursos online y ver tutoriales en Internet para aprender a hacer algo (6%).

No obstante, aunque cada vez más mayores incorporan la tecnología a su vida cotidiana, todavía existen barreras relacionadas con la confianza, la seguridad, el conocimiento de las herramientas disponibles o la capacidad para aprovechar plenamente las oportunidades del entorno digital. Por ello, Fundación Mapfre, a través de su Centro de Investigación Ageingnomics, junto con la asociación SeniorTic Mayores con Tecnología, han impulsado conjuntamente ‘Longevidad y Tecnología. Guía sénior para hacernos cultos digitales’, una publicación que busca construir una digitalización inclusiva, humana y sostenible, con la que ser culto digital suponga no solo saber utilizar herramientas, sino comprender el entorno tecnológico, desenvolverse con seguridad, analizar críticamente la información y ejercer los propios derechos en el ámbito digital. Así, el documento no solo busca enseñar tecnología, sino cambiar la relación de las personas mayores con ella, promoviendo una visión positiva, activa y participativa, en la que los sénior no son meros receptores, sino protagonistas de la sociedad digital.

Para ello, la guía ofrece un recorrido completo que combina teoría y práctica, estructurado en torno a las necesidades reales de la vida cotidiana. Incluye desde aspectos básicos, como el uso de navegadores y buscadores, la elección de dispositivos o la configuración de accesibilidad, hasta competencias más avanzadas como: realización de gestiones con la Administración electrónica (certificado digital, autofirma, Carpeta Ciudadana), uso de servicios digitales (banca online, compras, transporte, ocio digital), comunicación digital (correo electrónico, mensajería, videollamadas), seguridad en la red (detección de malware, estafas, protección de datos), lucha contra la desinformación y desarrollo del pensamiento crítico, o comprensión y uso de la inteligencia artificial como herramienta cotidiana.

“La iniciativa contribuye a humanizar la digitalización al poner en el centro a las personas. Trata cuestiones como la soledad no deseada, que puede mitigarse mediante herramientas digitales de comunicación, la participación social o el bienestar personal, demostrando que la tecnología puede ser una aliada para mejorar la calidad de vida. Asimismo, promueve un uso ético y responsable de la tecnología, alineado con los derechos digitales, la privacidad y la protección de los datos personales. En un contexto donde los ciudadanos generan constantemente información sobre sí mismos, la guía fomenta una actitud consciente y crítica”, ha indicado Clara Bazán, directora de Seguro y Previsión Social de Fundación Mapfre.

Otras iniciativas presentadas durante la jornada

Además, durante el evento ha tenido lugar la presentación de la asociación sin ánimo de lucro SeniorTIC Mayores con Tecnología, que tiene como objetivo conjugar longevidad y tecnología y procurar que las personas mayores sean cultos digitales, con mayor autonomía, seguridad y confianza en el entorno tecnológico.

“Nuestro objetivo es poner la tecnología a favor de las personas mayores. Aunque se trate de una generación que ha crecido con menos exposición a este entorno, están lejos de ser analfabetos digitales o de estar desvinculados: su relación con lo digital es cada vez más activa. Especialmente, si tenemos en cuenta que muchas personas la necesitan en su día a día para servicios como la asistencia o el control remoto de problemas de salud. Por eso, abogamos por su formación continua y por fomentar su papel activo en el entorno digital, ya que el futuro estará cada vez más marcado por la tecnología en la vida cotidiana”, ha explicado Carlos Pérez Llorens, presidente de SeniorTic Mayores con Tecnología.

Asimismo, Mercedes Marín, directora general de formación de la Comunidad de Madrid; y Belén García, directora general del Servicio Público de Empleo, han presentado el último Plan de Empleo Sénior de la región. Durante su intervención, han destacado la importancia de avanzar en las habilidades digitales para un mejor aprovechamiento de las medidas de impulso al empleo sénior contenidas en el Plan de la Comunidad.

“Hablar de tecnología y longevidad es también hablar de oportunidades laborales, de aprendizaje permanente y de la necesidad de que nadie se quede atrás. En la Comunidad de Madrid, donde el 56,8% de la población tiene más de 45 años, el talento sénior debe ocupar un lugar central en cualquier estrategia de empleo. Por eso, queremos acompañar este proceso, reforzando las competencias digitales y profesionales de un colectivo que tiene experiencia, capacidad de adaptación y un enorme valor para las empresas. Con ese objetivo, hemos puesto en marcha este plan, una apuesta estructural dotada con 135 millones de euros para 2026 y 2027, con 15 medidas y 49 actuaciones orientadas a mejorar la empleabilidad, impulsar la formación a lo largo de la vida, favorecer la cooperación intergeneracional y apoyar el emprendimiento sénior. No obstante, este reto no puede abordarse solo desde la Administración, requiere colaboración público-privada, con la implicación del sector empresarial y una visión compartida para convertir el talento sénior en una verdadera ventaja competitiva y hacer de este periodo una etapa de oportunidades, autonomía y crecimiento personal”, ha señalado Mercedes Marín durante el encuentro.

“Hay mucho conocimiento desaprovechado y el talento sénior puede aportar un valor enorme a través de la experiencia, la mentoría y el acompañamiento a otras generaciones. Desde el sector público, tenemos la responsabilidad de impulsarlo, pero siempre con el apoyo del sector privado y conectando la formación con las necesidades de las empresas. Por eso, trabajamos con un enfoque especializado por sectores de actividad, con expertos que nos ayudan a orientar la empleabilidad hacia oportunidades reales”, ha añadido Belén García.