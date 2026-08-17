Un magrebí agrede a un joven con necesidades especiales para robarle una riñonera en Algeciras

Dos jóvenes, uno de ellos de origen magrebí, han sido detenidos después de protagonizar una brutal agresión contra un joven de 25 años con necesidades especiales en Algeciras. Los hechos tuvieron lugar la pasada semana, a plena luz del día, cuando la víctima caminaba sola por las inmediaciones del Patio Soto, en una zona conocida como Los Barreros.

El joven fue abordado alrededor de las 16:30 horas en un callejón situado al final de la avenida Gesto por la Paz, junto a una gasolinera y en las inmediaciones del Patio Soto. Los asaltantes, un chico y una chica, llamaron la atención de la víctima antes de hacerse con la riñonera que llevaba consigo.

La agresión fue especialmente violenta. Para conseguir hacerse con sus pertenencias, los atacantes golpearon al joven e incluso utilizaron piedras contra él. Los golpes le provocaron heridas, arañazos y numerosas magulladuras en distintas partes del cuerpo, por las que tuvo que recibir asistencia médica. La víctima continúa recuperándose de las lesiones sufridas tras el ataque. Las consecuencias no se limitan a las heridas físicas. La brutalidad de la agresión ha provocado también un importante impacto psicológico tanto en el joven como en su familia.

Según la información publicada por Andalucía Información, la riñonera que los asaltantes consiguieron arrebatarle contenía un teléfono iPhone, documentación personal y una cartera en la que llevaba menos de cinco euros. Entre sus pertenencias se encontraba además un objeto de especial valor sentimental para el joven: su carnet de abonado del Algeciras C.F., que acababa de adquirir de cara a la nueva temporada.

La familia del joven presentó la correspondiente denuncia por los hechos. Posteriormente, fuentes cercanas a la Policía aseguraron que los dos autores ya habían sido detenidos. Estas mismas fuentes señalaron que se trataría de dos personas con problemas de adicciones.

El entorno del Patio Soto, donde se produjo el asalto, es una zona abandonada de Algeciras en la que habitualmente se refugian personas sin hogar y personas con problemas de adicciones. El lugar ha sido escenario además de diferentes incidencias en los últimos tiempos, incluidos varios incendios.

La agresión ha generado especial preocupación por las características de la víctima. El joven pertenece a Apadis Algeciras, una asociación dedicada a mejorar la atención y la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual. Desde que sus compañeros y familiares conocieron lo ocurrido, el joven ha recibido numerosas muestras de apoyo y cariño.

Este respaldo está siendo especialmente importante durante su recuperación, tanto por las lesiones físicas como por las consecuencias emocionales que le ha dejado el asalto. Su entorno confía ahora en que pueda recuperar progresivamente la normalidad después de una agresión que, según los detalles conocidos, comenzó como un robo y terminó con una violencia desproporcionada.