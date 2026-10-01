Ayuso impactada al entrar en el plató de ‘Horizonte’: «¡Es impresionante!»

Este jueves 1 de octubre ha visitado Horizonte la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para hablar de ocupación ilegal de la Puerta del Sol tras el desahucio de Maricarmen en el barrio madrileño de El Retiro. La política del Partido Popular, además de atacar al Gobierno de Pedro Sánchez sobre la situación de la vivienda en España, ha dejado claro, nada más sentarse ante Iker Jiménez y Carmen Porter, lo que le ha parecido el plató de uno de los programas más exitosos de Cuatro.

El programa presentado por Iker Jiménez y Carmen Porter ha contado este jueves 1 de octubre con la intervención estelar de la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, quien ha abordado las manifestaciones en la Puerta del Sol por la vivienda.

Nada más aparecer en el programa de la cadena de Cuatro (que ha batido récord de audiencia durante el mes de septiembre), Isabel Díaz Ayuso no ha querido pasar la oportunidad de elogiar el espacio: «Me ha gustado mucho el plató. Es impresionante. Tiene muchas cosas en las que fijarse».

Tanto los presentadores como la presidenta de la Comunidad de Madrid han hablado de las portadas mostradas en una estantería del plató, resaltando los grandes temas del programa. «¿Si tú tuvieras que hacer una portada de lo que está pasando exactamente con lo de Sol?», le ha preguntado Iker Jiménez.

La política del PP ha respondido: «Lo que está pasando en Sol es parte de muchas cosas. Estamos en un momento en el que, como en otros momentos de la historia, la izquierda y el partido socialista han decidido que no van a dejar el poder de manera democrática (…). Vamos a vivir escenas políticas durísimas que no hemos vivido antes. (…) Van a ser tiempos muy duros, sobre todo en ciudades como Madrid, donde los ciudadanos son rehenes».

Ayuso, además, ha dicho: «Nunca el presidente del Gobierno ha querido la alternancia de nada. Desprecia la crítica y todo lo que traspasa los límites. Ahora viene algo que nunca hemos vivido. Le conozco muy bien y vi la maldad pura. España es una democracia, pero se nos ha colado un dictador en el sistema. Les importa un carajo Maricarmen y las otras personas desahuciadas.»

