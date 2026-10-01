La hija de Elsa Pataky y Chris Hemsworth se proclama campeona de rodeo con 14 años tras aguantar nueve segundos sobre un toro

India Rose, la hija mayor de Elsa Pataky y Chris Hemsworth, ha vuelto a demostrar que lo suyo no es precisamente llevar una vida convencional. A sus 14 años, la adolescente se ha convertido en la gran protagonista de la última publicación de su padre después de participar en una competición de rodeo en Australia y conseguir la victoria en una de las disciplinas más exigentes del evento: la monta de toros. Una hazaña que ha llenado de orgullo al protagonista de Thor, que no ha dudado en compartir con sus seguidores las imágenes del momento. Y es que, además de enfrentarse al animal, India era la única chica que participaba en la competición y consiguió mantenerse sobre el toro durante nueve segundos, superando incluso el tiempo que había calculado previamente con su padre.

Chris Hemsworth ha presumido de su hija con una mezcla de emoción y admiración. «Solo quería decir que mi hija es una fiera. La única chica de la competición y se llevó la victoria a casa. Un momento de mucho orgullo», ha escrito el actor junto al vídeo en el que se puede ver a India sobre el toro, tratando de mantener el equilibrio mientras el animal da violentos saltos. La escena refleja perfectamente el tipo de educación que la familia ha construido desde que decidió establecerse en Australia: una vida mucho más vinculada a la naturaleza, al deporte y a las actividades al aire libre que a los convencionalismos de Hollywood. Y en el caso de India, esa pasión parece haber calado especialmente hondo.

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En las imágenes compartidas por el intérprete se puede comprobar cómo la joven afronta la prueba con una tranquilidad que contrasta con la espectacularidad del desafío. El objetivo era conseguir permanecer al menos ocho segundos sobre el animal, una marca que India no solo alcanzó, sino que superó. Finalmente, fueron nueve los segundos que logró mantenerse sobre el toro antes de terminar en la arena, lo que le permitió hacerse con la victoria. Poco antes de la competición, Chris había grabado otro vídeo junto a su hija, en el que se mostraba especialmente orgulloso de la joven. «Aquí está ella, la campeona de monta de toros. ¿Cómo te sientes, Indy?», le preguntaba el actor. La respuesta de India, escueta y tranquila, resumía su actitud ante el reto: «Bien».

La conversación entre padre e hija antes de la prueba también deja una de las anécdotas más curiosas de la publicación. Chris le preguntaba cuánto tiempo creía que iba a aguantar sobre el toro y llegaba a plantearle la posibilidad de que fueran siete segundos. India, demostrando que conocía perfectamente las reglas de la competición, le corregía inmediatamente: para que la prueba fuese válida había que aguantar ocho segundos. Finalmente, la adolescente hizo todavía más de lo previsto y alcanzó los nueve. Un pequeño detalle que refleja hasta qué punto no se trataba de una aventura improvisada, sino de una disciplina que India ha estado practicando y que parece tomarse muy en serio.

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No es, además, la primera vez que India Rose demuestra su interés por los deportes de aventura. La hija de Elsa Pataky y Chris Hemsworth ha crecido en un entorno en el que el contacto con la naturaleza y la actividad física forman parte del día a día. Sus padres decidieron abandonar Los Ángeles y establecerse en Byron Bay, en Australia, donde sus tres hijos —India y los mellizos Sasha y Tristan— han crecido con una libertad y una conexión con el entorno muy diferentes a las que podrían haber tenido en Hollywood. El propio Hemsworth ha contado en distintas ocasiones la importancia que tuvo para él crecer rodeado de naturaleza en Australia, una experiencia que parece haber querido trasladar también a sus hijos.

Elsa Pataky también ha contribuido a transmitir a India esa pasión por los retos físicos y la aventura. Hace unos meses, la actriz compartía imágenes de sus propios preparativos para practicar rodeo. Mientras su hija se enfrentaba a un animal real, Elsa entrenaba sobre un toro mecánico artesanal para familiarizarse con los movimientos de la disciplina. Aquellas imágenes ya dejaban entrever que el rodeo se había convertido en una nueva afición familiar. Ahora, el vídeo publicado por Chris demuestra que India ha ido un paso más allá y que su entrenamiento ha terminado con una victoria.

La adolescente también ha probado suerte en otras actividades. Los caballos ocupan un lugar importante entre sus aficiones, y ha participado en aventuras ecuestres junto a su madre. Además, Elsa ha mostrado en redes sociales cómo India se ha iniciado en el motocross, otra disciplina que encaja perfectamente con ese espíritu aventurero que caracteriza a la familia. En una de sus experiencias más llamativas, madre e hija viajaron a África para realizar una ruta a caballo, recorriendo cientos de kilómetros durante su estancia. La joven parece haber heredado así una combinación de intereses de ambos progenitores: el gusto por el deporte y la aventura de Chris y la pasión de Elsa por los caballos, la naturaleza y las actividades al aire libre.

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Todo ello forma parte de una manera de entender la familia que Elsa Pataky y Chris Hemsworth han defendido desde que sus hijos eran pequeños. Ambos han intentado que India, Sasha y Tristan crezcan alejados, en la medida de lo posible, de la burbuja de Hollywood y con una infancia vinculada a la naturaleza. La pareja suele compartir imágenes de sus escapadas familiares, actividades deportivas y planes en los que los tres niños son protagonistas. El resultado es una familia en la que el deporte y la aventura se han convertido en un elemento más de su rutina.

En el caso de India, además, sus padres han hablado en alguna ocasión de una personalidad que poco tiene que ver con los estereotipos asociados a una adolescente de su edad. Elsa ha contado que a su hija no le interesan especialmente la moda, el maquillaje o la ropa y que siempre ha tenido una personalidad muy marcada. La actriz incluso explicó que, cuando tuvo que asistir a una premier, India decidió acudir en chándal y no hubo manera de hacerla cambiar de opinión. Para Elsa, esa forma de ser es algo que reconoce de su propia infancia y que prefiere respetar antes que intentar imponerle unos gustos determinados.