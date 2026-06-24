Elsa Pataky y Chris Hemsworth, ¿en crisis?: «Su ajetreado trabajo dificulta que se mantengan conectados como pareja»

Elsa Pataky y Chris Hemsworth atraviesan una etapa muy dulce en sus carreras profesionales, pero no como matrimonio. En el 2010, los actores anunciaron por sorpresa su boda, coincidiendo con las fiestas navideñas. Desde entonces, y como era de esperar, se han convertido en una pareja muy perseguida por los medios por su belleza, éxito y reputación. Sin embargo, no todo es oro lo que reluce y, según la prensa americana, no estarían atravesando su mejor momento. ¿Estamos ante la primera gran crisis de estas estrellas del cine?

Los rumores de crisis entre Elsa Pataky y Chris Hemsworth

Elsa Pataky y Chris Hemsworth llevan años siendo una de las parejas más admiradas de Hollywood. Su vida familiar en Australia, alejada en gran medida del foco mediático, se ha convertido en una de sus señas de identidad: una relación consolidada, tres hijos en común y una apuesta pública por un estilo de vida más tranquilo. Sin embargo, en los últimos meses, sus compromisos profesionales habrían cambiado el equilibrio que ambos habían conseguido construir.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Elsa Pataky (@elsapataky)

Según publica el medio estadounidense Star, recogido por diferentes fuentes cercanas a la pareja, el aumento del ritmo de trabajo de ambos intérpretes estaría generando cierta tensión en su día a día. La situación llega después de que Chris Hemsworth anunciara en su momento su intención de reducir su presencia en grandes producciones para dedicar más tiempo a su familia. Un cambio de prioridades que, según estas informaciones, Elsa Pataky habría recibido con entusiasmo.

La actriz española habría visto en esa decisión una oportunidad para recuperar más momentos juntos y reforzar una dinámica familiar que siempre han defendido. Precisamente, personas del entorno de los intérpretes señalan que las exigentes carreras de ambos han sido uno de los principales retos a los que se han enfrentado durante su matrimonio.

«En muchos sentidos, son la pareja que lo tiene todo, pero no es fácil», apuntan estas fuentes citadas por Star, que aseguran que los largos periodos separados por motivos laborales pueden complicar la conexión entre ambos. «Cuanto más tiempo pasan separados por trabajo, más difícil se vuelve», añaden.

El regreso de Hemsworth a un calendario más intenso de rodajes habría sorprendido especialmente porque, en los últimos años, el actor australiano había hablado públicamente de la importancia de bajar el ritmo profesional. Tras convertirse en una de las grandes estrellas internacionales gracias a su papel como Thor en el universo Marvel, el intérprete había explicado que quería priorizar otros aspectos de su vida, especialmente su papel como padre y su tiempo junto a Elsa.

Ahora, mientras Chris Hemsworth se encuentra inmerso en el rodaje de Subversion, Elsa Pataky continúa con nuevos proyectos profesionales. La actriz madrileña está trabajando en el thriller de espías The Mark, una nueva oportunidad para demostrar su faceta interpretativa después de años compaginando su carrera con la maternidad y su vida familiar en Australia.

El éxito profesional de ambos parece estar atravesando un momento especialmente dulce, pero, según estas fuentes, esa misma intensidad laboral podría convertirse en un desafío para su relación. «Ambos están increíblemente ocupados y tienen mucho éxito, lo cual suena genial en teoría, pero puede dificultar mucho que se mantengan conectados como pareja», explican personas cercanas al matrimonio.

Por el momento, ni Elsa Pataky ni Chris Hemsworth han confirmado que exista una crisis entre ellos. La pareja continúa mostrando en ocasiones momentos familiares y mantiene una imagen de unidad que les ha convertido en uno de los matrimonios más queridos del panorama internacional. Sin embargo, las informaciones apuntan a que el equilibrio entre fama, trabajo y vida personal vuelve a ser uno de los grandes retos a los que se enfrentan.