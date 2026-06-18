Así es la espectacular cocina de Elsa Pataky y Chris Hemsworth en Australia: isla central de piedra, muebles blancos y vistas al océano

Desde que decidieron instalarse en Byron Bay, en Australia, Elsa Pataky y Chris Hemsworth han transformado su hogar en mucho más que una vivienda de lujo. La pareja ha creado un refugio familiar conectado con la naturaleza, el bienestar y un estilo de vida tranquilo alejado de Hollywood, donde cada espacio está pensado para disfrutar del día a día. La espectacular propiedad, situada en una finca de grandes dimensiones y con más de 900 metros cuadrados construidos, refleja a la perfección la filosofía de la familia: espacios abiertos, materiales naturales y una conexión constante con el exterior. Y dentro de la casa hay una estancia que se ha convertido en la auténtica protagonista: la cocina.

Una cocina abierta al jardín y al océano que se convierte en el centro de la casa

La cocina de Elsa Pataky y Chris Hemsworth responde al concepto de cocina abierta y familiar, integrada con el salón, el comedor y las zonas exteriores. No es simplemente un lugar para cocinar, sino un espacio diseñado para reunirse, compartir momentos y formar parte de la vida cotidiana. Los grandes ventanales de suelo a techo permiten que la luz natural inunde la estancia y crean una conexión directa con el paisaje australiano. Desde el interior se disfruta de las vistas hacia el jardín, la piscina y el océano, haciendo que el exterior se convierta en una extensión más de la vivienda.

El gran elemento protagonista es una isla central de piedra clara de grandes dimensiones, una pieza que combina diseño y funcionalidad. Sirve como zona de trabajo, espacio para desayunos y punto de encuentro familiar, convirtiéndose en el lugar donde la cocina deja de ser una estancia secundaria para convertirse en el verdadero corazón del hogar.

Un diseño basado en blancos, piedra y materiales naturales

La estética de la cocina mantiene la línea decorativa del resto de la vivienda: minimalismo elegante, tonos neutros y materiales cálidos. El mobiliario en color blanco potencia la sensación de amplitud y luminosidad, mientras que los detalles en madera y piedra aportan equilibrio y calidez. Los electrodomésticos quedan perfectamente integrados para mantener una imagen limpia y sofisticada. Uno de los detalles más especiales es el revestimiento del frente de cocina, con azulejos blancos de inspiración artesanal que aportan textura y personalidad al espacio. Un detalle que rompe la frialdad del diseño moderno y añade una sensación más acogedora.

Una casa de lujo donde la naturaleza es la verdadera protagonista

Más allá de la cocina, la vivienda de Elsa Pataky y Chris Hemsworth destaca por una arquitectura pensada para disfrutar del entorno. Los grandes ventanales, las terrazas abiertas y las zonas exteriores hacen que la frontera entre la casa y la naturaleza prácticamente desaparezca.

La propiedad cuenta con amplias zonas ajardinadas, espacios de descanso y una espectacular piscina orientada hacia el paisaje, uno de los rincones más impresionantes de la residencia. Desde que llegaron a Australia en 2014, la pareja buscaba crear un lugar donde sus hijos pudieran crecer rodeados de naturaleza. Junto a sus tres hijos, India Rose y los gemelos Sasha y Tristan, han construido un hogar que combina lujo, privacidad y una vida familiar más tranquila.