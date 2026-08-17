Marta Ortega se sincera bajo el foco de Annie Leibovitz: el movimiento definitivo que coloca a Zara y al ‘fast fashion’ a otro nivel

Hay una cosa que queda clara: Marta Ortega ha cambiado el concepto del fast fashion. La hija del magnate de la moda Amancio Ortega está dando un golpe sobre la mesa y consiguiendo transformar la imagen de una compañía que, poco a poco, ha dejado de ser únicamente una marca a la que recurrir para encontrar las últimas tendencias a buen precio. Las creaciones de Zara han evolucionado y es evidente. Más allá de las prendas del día a día, el diseño ha ido ganando terreno hasta conseguir que, en muchas ocasiones, vestir una de sus propuestas tenga ese aire de moda digna de una pasarela. Su saber hacer la ha llevado a convertir la compañía en un icono y, de paso, a convertirse ella misma en uno de los nombres más interesantes de la industria. ¿El último ejemplo? Sus fotografías con Annie Leibovitz.

Que una de las mejores retratistas del mundo se ponga detrás de la cámara para fotografiarte no es algo que ocurra todos los días. El apellido de la aclamada fotógrafa aparece detrás de algunas de las portadas más icónicas que han pasado a la historia y de algunos de los retratos más comentados de las grandes figuras internacionales, incluida la realeza. Annie Leibovitz fue, sin ir más lejos, la autora del retrato de los Reyes Felipe y Letizia y también de imágenes que forman parte de la cultura popular, como la famosa fotografía de John Lennon desnudo abrazando a Yoko Ono, tomada apenas unas horas antes de su asesinato. También fue la única fotógrafa que retrató a Demi Moore embarazada para una portada y la primera mujer en exponer su obra en la Galería Nacional de Retratos de Washington D.C. Ahora ha llegado el turno de Marta Ortega.

Marta Ortega, la mente detrás del auge de Zara

En una entrevista con la edición estadounidense de Vogue, la hija de Amancio Ortega se ha convertido en una de las pocas mujeres al frente de un gigante de la moda que se hace un hueco entre las páginas de la considerada «biblia de la moda». Desde que asumió la presidencia no ejecutiva de Inditex, la compañía ha seguido creciendo y Zara cuenta actualmente con una presencia internacional que se extiende por todo el mundo. Hablamos de una estructura gigantesca, con casi 1.500 tiendas y más de 160.000 empleados en el grupo, pero también de un nuevo concepto de diseño que ha apostado por colaborar con grandes nombres como Harry Lambert o, más recientemente, John Galliano, para reinterpretar algunas de las prendas más representativas del archivo de Zara.

Las declaraciones que ha ofrecido Ortega a la versión norteamericana de la revista son claras. Cuando le preguntan por Inditex, ella no duda en afirmar: «No tenemos muchos cargos. Somos una empresa enorme, pero desde dentro no se siente así. Al final formamos una gran familia y creo que ahí radica la magia». Bajo la batuta de Marta, Zara ha elevado su estatus a través de asociaciones estratégicas sin apartarse de una de sus grandes premisas: que «las cosas hermosas y bien diseñadas no deberían estar reservadas sólo a unos pocos. La clase social no tiene nada que ver con el estilo».

Está claro que lo que Zara ha creado ha sido toda una revolución cultural y estética. Ya no es sólo una marca de la que tirar cuando necesitamos algo rápido. Ahora, comprar en Zara se ha convertido casi en un ritual. Son muchas las figuras que han puesto voz en esta entrevista y cuyos nombres ayudan a elevar la percepción de la compañía. David Sims, fotógrafo de renombre que lleva colaborando con la marca más de 15 años, afirma a Vogue: «Hay algo en el buen ambiente de esta empresa que te atrapa». Linda Evangelista, por su parte, asegura: «Es lo que me fascina de Marta: deja que el artista brille. Contrata a las personas por lo que son y su admiración es auténtica».

Desvelan que, cuando Zara se reunió con Bad Bunny para perfilar una colaboración, Marta Ortega sintió que ambos compartían los mismos valores de cercanía y familia. Eso sí, fue la gran estructura de la compañía la que permitió llevar a cabo un proyecto de semejante magnitud. Como bien confirma Carlos Torretta, marido de Ortega y responsable de comunicación de Zara: «¿Quién más habría sido capaz de confeccionar el vestuario para 700 bailarines en sólo dos semanas?».

Su ascenso al Olimpo de la moda

Ahora sí, aquí llega una cuestión que muchos se preguntan: ¿por qué Marta Ortega en Vogue? La respuesta parece bastante sencilla. Desde hace tiempo, su figura se está adentrando en los círculos más exclusivos del mundo de la moda y siempre lo ha hecho con una discreción, humildad y un saber estar que han terminado por convertirla en uno de los nombres propios del sector. Sus cenas más íntimas han reunido a Naomi Campbell, Jon Kortajarena, Bad Bunny, Karlie Kloss, Carla Bruni, John Galliano o Cindy Crawford, entre otros. Es más, el pasado año, coincidiendo con el 50 aniversario de Zara, consiguió reunir a 50 modelos icónicas en una celebración que dejó clara su capacidad de convocatoria.

Zara y… ¿Met Gala?

Su conexión con la élite de la moda se afianzó todavía más con un encuentro que no pasó precisamente desapercibido: el de Anna Wintour, uno de los pesos pesados de la industria internacional. La histórica directora de Vogue Estados Unidos visitó por sorpresa, a principios de este año, la sede de Inditex. Su mirada ha ayudado a marcar el rumbo de la moda durante décadas y formar parte de su círculo no es una cuestión menor. La relación entre ambas parece haber ido más allá de aquel encuentro, ya que Wintour invitó posteriormente a Marta Ortega y Carlos Torretta a la prestigiosa MET Gala, una de las noches más exclusivas del calendario internacional.

Fue precisamente allí donde Marta Ortega volvió a demostrar hasta qué punto Zara está cambiando de posición. Para una ocasión tan señalada escogió un diseño de la colaboración Zara x John Galliano y, desde entonces, no han dejado de surgir rumores y preguntas sobre cuál podría ser el próximo gran movimiento de la compañía. ¿Podría Zara convertirse en patrocinador de la MET Gala en 2027? No cualquier marca accede a un escenario de este nivel, pero también está claro que la firma española hace tiempo que quiere alejarse de la etiqueta de simple moda rápida para reforzar su condición de icono cultural y creativo.

Nada de esto confirma, por supuesto, que Zara vaya a convertirse en aliado estratégico del Costume Institute. Sin embargo, la sucesión de movimientos resulta, cuanto menos, significativa. Marta Ortega en las páginas de Vogue. Marta Ortega fotografiada por la mismísima Annie Leibovitz en los jardines de su casa en A Coruña. Marta Ortega cada vez más cerca de las grandes figuras de la industria. Quizá todavía sea pronto para sacar conclusiones, pero hay algo que parece evidente: la hija de Amancio Ortega ya no sólo está cambiando la manera de entender Zara. También está dejando claro que quiere jugar, y cada vez con más fuerza, en la primera división de la moda.