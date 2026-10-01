Pablo Alborán, sobre ‘La bola negra’ de Los Javis: «Esto es muy fuerte»

El juggernaut de La bola negra ya marcha rumbo hacia los Oscar 2027, con una recaudación en nuestro país que ya va camino de alcanzar los 5 millones de euros. Hacía mucho que el cine español no tenía un fenómeno global de estas características. Quizás debamos remontarnos al 2004 con Mar adentro o al 2006 con El laberinto del fauno. Y es que, según las previsiones de medios norteamericanos como THR o IndieWire, la película de Los Javis (Javier Calvo y Javier Ambrossi) va camino de superar el récord de nominaciones que logró precisamente la cinta del director mexicano Guillermo del Toro. Las reacciones de las diferentes personalidades del famoseo patrio no se han hecho esperar y una de ellas ha sido la del cantante Pablo Alborán.

Hace algunas semanas, Calvo publicaba en su cuenta de Instagram una publicación en la que mencionaba que iba en un avión rumbo a Los Ángeles, posteando un carrusel de imágenes y vídeos del rodaje entre bambalinas de su sincero homenaje a Federico García Lorca:

«En un avión rumbo a Los Ángeles. No decía ‘La quinta estación’ aquello de sueños de habitación de un hotel de carretera y unas gotas de lluvia que guardo en esta maleta».

Pablo Alborán y Ana Milán aplauden el éxito de ‘La bola negra’

Pablo Alborán, quien debutó en la ficción como actor gracias a la serie de Netflix, Respira, contestó a la publicación con un sincero y tajante «Es que esto es muy fuerte».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Javier Calvo (@javviercalvo)

Por otro lado, Ana Milán, quien fuese compañera de reparto de Calvo en la serie de Física o Química, se mostró encantada con el futuro artístico que su alumno está viviendo en estos instantes: «No me cabe más orgullo. No solo por en quién te estás convirtiendo, sino por todo lo que conservas del que fuiste. Te quiero».

El propio protagonista de la cinta, Guitarricadelafuente, escribía «¡I love you poeta en Nueva York!», Aitana Sánchez-Gijón publicaba varios emoticonos de aplausos y la chica Almodóvar, Cecilia Roth, comentaba con varios corazones.

¿De qué trata ‘La bola negra’?

A partir de una idea inacabada de Federico García Lorca y la obra de teatro de Alberto Conejero, ‘La piedra oscura’, la producción de Movistar Plus y Elastica Films nos pone en la piel de tres vidas interconectadas de tres hombres en tres épocas distintas. Sus existencias están enlazadas por el deseo, la sexualidad, el dolor y la herencia.

Aparte de Guitarricadelafuente, La bola negra completa su reparto con Miguel Bernardeau, Carlos González, Milo Quifes, Penélope Cruz, Glenn Close, Lola Dueñas, Antonio de la Torre y Albert Pla, entre otros.

Arrasará en los Goya y podría batir un gran récord en los Oscar 2027

La próxima gala de los Goya no tendrá demasiada emoción. El éxito rotundo de La bola negra en todo el mundo se materializará en varios Goya. De hecho, lo más probable es que el trabajo de Los Javis entre en el top 3 de largometrajes con más bustos del pintor patrio.

En los Oscar, los medios internacionales apuntan a que la cinta tendrá hasta 10 nominaciones en la alfombra roja.