Telecinco desvela cómo será la segunda entrevista a Belén Esteban: nuevas polémicas y un importante cara a cara

Mañana 2 de octubre, Belén Esteban se sentará en el plató de ¡De viernes!, una semana después de que Telecinco emitiera una entrevista grabada con la de Paracuellos, la primera que concedía a Mediaset después de tres años vetada del grupo de comunicación. Tras el éxito del Scoop de hace siete días, la ex colaboradora de Sálvame se enfrentará en directo a los colaboradores y a nuevas polémicas.

Belén Esteban triunfó en su regreso a Telecinco consiguiendo un estupendo 18,7% de cuota de pantalla criticando, principalmente, al padre de su hija, Jesulín de Ubrique, y a Juls Janeiro (hija del torero), quien la ha estado atacando durante los últimos meses, lo que ha propiciado el regreso de la de Paracuellos a la que fue su empresa durante décadas y de la que salió no de muy buenas formas hace tres años cuando terminó Sálvame.

Este 2 de octubre, Belén se sentará en directo (la anterior entrevista fue grabada). La madre de Andrea Janeiro responderá a las recientes declaraciones de Juls Janeiro, en las que ha puesto en duda su relato, calificándola como «embustera» y «payasa» y en las que ha avanzado una demanda por parte de su padre, Jesulín de Ubrique. La invitada defenderá su versión sobre todos los asuntos que han vuelto a poner el foco sobre su historia con la familia Janeiro, tal y como ha adelantado hoy Telecinco.

Belén también reaccionará a los pronunciamientos contra ella durante la gala de Supervivientes All Stars del martes pasado, procedentes de Rosa Benito – «Me repugna, es mala y mentirosa» -, Rosario Mohedano – «Es mala persona» – y Víctor Janeiro – «Ha hecho mucho daño» a la familia-.

Por último, Belén se reencontrará, entre otros compañeros, con Beatriz Trapote, esposa de Víctor Janeiro (actual concursante de Supervivientes All Stars 3), con quien ha protagonizado numerosos enfrentamientos y quien ha llegado a asegurar que tuvo que abandonar la televisión por su culpa.