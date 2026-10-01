El particular ‘veranillo de San Miguel’ de Paula Echevarría: Marbella, Miguel Torres y un festín de pescaíto

Paula Echevarría intenta recuperar poco a poco la normalidad después de un verano especialmente complicado. La actriz perdió a su padre el pasado 30 de julio, una ausencia que ha marcado unas semanas que, hasta ahora, habían estado inevitablemente ligadas a los recuerdos familiares. Tras pasar buena parte del verano en su Asturias natal, acompañando a su madre, Elena, y tratando de asimilar la pérdida, la intérprete ha encontrado en Marbella unos días de desconexión junto a Miguel Torres y el pequeño Miki. La pareja ha aprovechado que el buen tiempo todavía se resiste a abandonar la Costa del Sol para regalarse una última escapada antes de que el otoño termine de instalarse, con jornadas de playa, baños en el mar, piscina, gastronomía y, sobre todo, tiempo juntos.

El viaje llega después de un mes de agosto especialmente complicado para Paula. Precisamente este periodo del año suele estar marcado por las celebraciones en su familia, ya que tanto la actriz como su hija, Daniella Bustamante, cumplen años en estas fechas. Sin embargo, este 2026 todo ha sido diferente. La muerte de su padre empañó inevitablemente unas semanas que habitualmente están asociadas a momentos felices y que Paula ha vivido desde una perspectiva completamente distinta. Su cumpleaños, el 49º, estuvo marcado por la ausencia de quien durante años tuvo una tradición muy especial con ella: felicitarla a las siete de la tarde, justo la hora en la que nació. La propia actriz reconoció entonces públicamente cuánto le estaba costando afrontar ese primer cumpleaños sin él.

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Durante las semanas posteriores, Candás se convirtió en el refugio de Paula Echevarría. La actriz permaneció en su tierra junto a su madre y el resto de su familia, rodeada de recuerdos y de los lugares que forman parte de su historia personal. La pérdida sigue muy presente y ella misma ha puesto palabras al proceso de duelo que está atravesando con un mensaje especialmente revelador: «Por si me estás viendo, quiero que sepas que sigo viviendo, pero no he vuelto a ser la misma persona». Una reflexión a la que añadió dos palabras que resumen el tiempo transcurrido desde la muerte de su padre: «Dos meses sin ti». Lejos de esconder la tristeza, Paula ha mostrado en sus redes sociales que continúa intentando convivir con ella mientras retoma progresivamente sus compromisos y su vida cotidiana.

En ese proceso, Miguel Torres y sus hijos se han convertido en uno de sus principales apoyos. La actriz ha compaginado estos meses difíciles con sus proyectos profesionales y con los momentos familiares, buscando espacios en los que poder desconectar y recuperar fuerzas. También sus hijos han protagonizado algunos de los momentos más especiales de estas últimas semanas. Daniella, fruto de su relación con David Bustamante, acaba de cumplir 18 años y ha comenzado una nueva etapa con su llegada a la universidad, mientras que el pequeño Miki continúa siendo uno de los grandes protagonistas de la vida familiar. Paula ha hablado en numerosas ocasiones de la estrecha relación que mantiene con su hija y de la confianza que existe entre ambas, algo que también se ha hecho visible durante este verano.

Precisamente, Paula y Daniella protagonizaron recientemente uno de sus momentos más especiales juntas durante el concierto de Shakira en Madrid. Madre e hija acudieron al espectáculo y tuvieron la oportunidad de recorrer juntas el famoso paseíllo hasta el escenario, acompañando a la artista colombiana y luciendo sus llamativos estilismos galácticos. En el Macondo Park también estuvieron Miguel Torres y el pequeño Miki, convirtiendo aquella noche en un plan familiar que permitió a Paula disfrutar de una de sus grandes pasiones junto a sus hijos. Unas semanas antes, Daniella había celebrado su mayoría de edad en un momento especialmente significativo para toda la familia, con el respaldo tanto de Paula como de David Bustamante.

Ahora, Marbella ha vuelto a convertirse en el escenario elegido por Paula para desconectar. La Costa del Sol es uno de los destinos habituales de la pareja, que suele aprovechar los meses de verano para escaparse hasta allí. De hecho, este no ha sido el único viaje que han realizado a la localidad malagueña durante los últimos meses. Ya en julio, poco antes de la muerte del padre de Paula, ambos habían disfrutado de unos días en Marbella. «Este año Marbella ha sido breve, pero intenso… toca volver a trabajar a Madrid, pero todo esto se viene en mi corazón», escribió entonces la actriz, dejando claro el vínculo especial que mantiene con este destino.

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En esta ocasión, el plan ha vuelto a ser eminentemente familiar. Paula, Miguel y Miki han disfrutado de la playa, la piscina y los últimos días de temperaturas cálidas, aprovechando que octubre ha comenzado con un tiempo que todavía permite prolongar los planes propios del verano en buena parte de la costa española. Las imágenes compartidas por la pareja muestran al pequeño de la casa jugando en el agua con su tabla de surf, los baños junto a sus padres y diferentes momentos de descanso bajo el sol. Unos días sencillos que, después de todo lo vivido, han servido a Paula para hacer una pausa y disfrutar de los suyos.

La gastronomía también ha tenido un papel protagonista durante esta escapada. Coquinas, almejas, espetos de sardinas, pescaíto frito y otros productos típicos de la costa malagueña han formado parte de los planes de la pareja, que tampoco ha querido renunciar a una de las grandes aficiones que comparten cuando visitan Marbella. La actriz y el ex futbolista han demostrado en numerosas ocasiones que la localidad malagueña es uno de sus lugares preferidos para descansar, disfrutar de la gastronomía y pasar tiempo en familia. También suelen acudir al Starlite, una de sus citas habituales durante el verano.