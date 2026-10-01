Los peinados grises «modernos» son la tendencia que favorece a las mujeres mayores de 50 años: estos son los cuatro más elegantes

Cada vez hay más mujeres que optan por llevar o dejarse canas. Ahora bien, hay peinados grises que favorecen más que otros, y que están en tendencia, y en especial favorecen a las mujeres mayores de 50 años. Harpers Bazaar en Inglaterra destaca que los peinados para cabello gris son tan variados como los de cualquier otro color, ya que dependen de factores como la longitud, la densidad, la textura y el gusto personal.

De manera que, si empiezas a lucir tus canas o buscas una forma moderna de realzar tu estilo diario, hay algunos aspectos clave que debes tener en cuenta al elegir un peinado para este tipo de cabello. Por ejemplo, que el cabello gris suele tener una textura más áspera y seca debido y las hebras se vuelven más finas con el paso del tiempo. Otro factor es el afinamiento del cabello asociado a la edad, que puede deberse a cambios hormonales y a alteraciones en el ciclo natural de crecimiento capilar. En base a ello habrá mejores peinados y cortes a tener en cuenta.

Cuáles son los peinados grises modernos en tendencia

Bob pulido

El salón Blow Dry Bar señala que el corte bob es uno de los más recomendados para el cabello canoso. Aporta estructura, movimiento y un acabado elegante que potencia el brillo natural del gris. Un claro referente es Linda Fargo, que ha convertido este corte en su sello personal, combinándolo con un estilo sofisticado y contemporáneo. Su versión, generalmente recta y bien definida, demuestra cómo un bob puede ser minimalista, pero con mucha personalidad.

En Harpers Bazaar destaca que al buscar un cambio de estilo capilar acorde a la temporada, es importante elegir una forma que complemente el movimiento y la textura naturales de tu cabello, así como su grosor y longitud. Pues no todos los cortes tipo bob son iguales; algunos solo funcionan bien con determinadas densidades capilares o formas de rostro.

Corte shag

Este corte, caracterizado por sus capas desestructuradas y su acabado desenfadado, es ideal para aportar volumen y dinamismo al cabello canoso. Este estilo suaviza las facciones y genera un efecto rejuvenecedor, siendo especialmente recomendable para cabellos finos o con poca densidad. Además, permite un mantenimiento sencillo y un acabado muy actual.

Ondas suaves

Las ondas suaves son uno de los peinados más favorecedores para el cabello gris, ya que aportan movimiento, dimensión y luminosidad. Andie MacDowell es una de las grandes referentes de este estilo, que combina naturalidad y elegancia. Este acabado funciona en cualquier longitud y ayuda a evitar un efecto plano o rígido. Ella lo lleva más rizado al tenerlo así de manera natural y esto hace que lo lleve suelto muchas veces.

Cabello natural con textura

El centro de belleza también da a conocer que una de las principales tendencias actuales es apostar por la textura natural del cabello. Cada vez más mujeres deciden dejar atrás los tintes y lucir sus canas con orgullo. Influencers como Grece Ghanem han impulsado esta tendencia.

Pixie cut

El corte pixie es una opción perfecta para quienes buscan un look cómodo, rejuvenecedor y con personalidad. Actrices iconos como Jamie Lee Curtis han consolidado este estilo como uno de los más potentes para lucir canas con actitud. Este tipo de corte permite jugar con la textura y el volumen, adaptándose a diferentes tipos de rostro.

«El cabello gris corto puede verse increíblemente moderno si no está demasiado ‘armado’ o rígido», aconsejan expertos a Harpers Bazaar en Inglaterra, «Con un cepillo térmico, como el BaByliss Hydro-Fusion 4-in-1 Hair Dryer Brush, puedes alisar las raíces y, al mismo tiempo, mantener el volumen natural en la coronilla para evitar que el pelo quede aplastado. También me encanta lograr un acabado ligeramente desenfadado usando una crema de peinado como la Hershesons Almost Everything; aporta un aire actual y natural, sin esfuerzo».

Un corte pixie suave es la opción ideal para que el cabello gris corto luzca fresco. «La forma resulta muy juvenil y equilibra la frialdad natural del gris, logrando un aspecto moderno en lugar de uno que envejece», afirma.

¿Cómo peinar el cabello con canas?

A la hora de peinar el cabello gris a diario, es importante tener en cuenta el tiempo y la dedicación que requerirá el corte elegido.

Victor del Valle y Flavio Hair Couture, expertos en French Blending, ambos embajadores de L’Oréal Professionnel, expresan que la cana natural puede ser elegantísima, pero tiene que estar cuidada; si pierde brillo, envejece el conjunto. Hidratarla no es solo nutrir: es devolverle, paso a paso, las defensas que ha perdido”.

Otro dato que descoloca: ese tono amarillento que va apareciendo en el pelo blanco no es que esté sucio. Es oxidación. “La cana no tiene pigmento, así que absorbe todo lo que la rodea: contaminación, humo, UV y, muy importante, los metales presentes en el agua, que al oxidarse la apagan y la amarillean”, detalla Del Valle.