Paula Echevarría arropa a su madre en su cumpleaños tras la muerte de su padre: «Que la vida te abrace fuerte»

Todos los veranos hemos visto cómo Paula Echevarría disfrutaba de sus diferentes localizaciones estivales, pero este ha sido especialmente complicado para la actriz. A finales del mes de julio, Luis Ángel Echevarría Muñiz, padre de la intérprete, fallecía a los 76 años en Gijón. Un golpe especialmente duro para la familia Echevarría, ya que era uno de sus grandes pilares. Un día después se celebró el funeral y vimos a Paula acudir a la misa completamente desolada, de la mano de Miguel Torres y acompañada por su hija, Daniella. Ahora, coincidiendo con el cumpleaños de su madre y siendo el primero que celebra sin su marido, la actriz le ha dedicado una felicitación muy especial a través de las redes sociales.

Después de que Paula Echevarría celebrase su cumpleaños, ahora ha sido su madre quien ha soplado las velas con la ausencia de su marido. «Feliz cumpleaños, mami… Este año solo deseo que la vida te abrace fuerte, que encuentres motivos para sonreír y que nunca olvides que aquí estoy, a tu lado, queriéndote más que nunca», escribía la intérprete junto a una fotografía que refleja uno de esos momentos especiales entre madre e hija. Paula cerraba el mensaje con un sencillo, pero cariñoso: «Te quiero infinito». Sus padres llevaban juntos más de medio siglo y, de hecho, en 2022 celebraron sus bodas de oro.

Tras la muerte de su padre, la actriz reconocía no saber qué vendría después en su vida porque tenía «el corazón roto». Sin embargo, también aseguraba que intentaría «recomponerlo pegando cada trozo, pero sé que no quedará igual, ya nunca será el que era porque faltas tú, papi». Unas palabras a las que añadía: «Te pensaré cada día de mi vida, hablaré contigo y te pediré que me sostengas. No me sueltes nunca, papá». El golpe fue tan duro que Paula decidió incluso cancelar la celebración que tenía organizada en Marbella con motivo de su cumpleaños.

Ahora, la actriz se encuentra de vacaciones cerca de los suyos y, como es tradición, ha viajado hasta Asturias para pasar unos días junto a su familia. En este tiempo también ha compartido varias fotografías en sus redes sociales, algunas de ellas posando junto al mar mientras disfruta de un idílico atardecer. Entre estas imágenes también ha dejado constancia del estrecho vínculo que mantiene con su hija, Daniella Bustamante.

Pero, mientras intenta recuperar la normalidad después de uno de los momentos más complicados de su vida, Paula Echevarría también tiene la mirada puesta en el regreso al trabajo. La actriz es ya uno de los rostros habituales de la televisión y una de las profesionales que más proyectos compagina. Un claro ejemplo es su participación como jurado en Got Talent, donde volverá a ponerse frente a las cámaras. Además, dentro de apenas unas semanas llegará uno de sus nuevos proyectos. El próximo 20 de septiembre está previsto el estreno en Atresmedia de A la deriva, una nueva ficción que supondrá otro paso en su trayectoria profesional.