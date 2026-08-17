Paula Echevarría y David Bustamante, unidos por el cumpleaños de su hija: «Ahora empieza una etapa nueva»

Ha llegado el día. Este lunes, 17 de agosto, Daniella, la única hija en común de David Bustamante y Paula Echevarría, ha soplado las velas de su 18º cumpleaños. Una fecha especialmente significativa con la que la joven alcanza la mayoría de edad y comienza una nueva etapa que, inevitablemente, la sitúa en el foco de la crónica social de nuestro país. Desde primera hora de la mañana, las redes sociales se han llenado de felicitaciones para la joven, aunque las más esperadas han sido, como no podía ser de otra manera, la de sus padres. Tanto Paula como David han querido dedicarle unas palabras públicamente, demostrando, una vez más, que pese a que su matrimonio llegó a su fin hace años, cuando se trata de su hija, no dudan en remar en la misma dirección y compartir protagonismo en los momentos más importantes de su vida.

«Mi niña, mi leona, mi compañera de vida… Hoy cumples 18 años y no sé en qué momento pasó este tiempo», comenzaba a escribir. «Qué suerte la mía haber podido crecer contigo mientras tú crecías conmigo. Ahora empieza una etapa nueva, pero hay algo que no cambiará nunca… Siempre voy a estar a tu lado. Felices 18 años, mi amor. Te quiero más de lo que cabe en cualquier texto», expresaba la actriz.

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Junto a estas emotivas palabras, Paula ha añadido un carrusel de fotografías en las que aparece Daniella en diferentes etapas de su vida: desde la infancia hasta su actual adolescencia, siendo el último vídeo una escena en la que aparece llorando tras recibir una fiesta sorpresa de cumpleaños.

Minutos más tarde, David Bustamante ha seguido los mismos pasos que la que fuera su mujer y ha dedicado unas emotivas palabras a la que llama cariñosamente como «miniyo». «Felicidades a mi miniyo. Te amo con el alma. Te haces mayor, pero siempre serás mi princesa, mi pequeña. Feliz vida, hija mía», decía.

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Como era de esperar, el post de ambos no ha tardado en llenarse de felicitaciones para Daniella, siendo muchos de ellos escritos por rostros conocidos de nuestro país que mantienen una muy buena relación con los dos progenitores, como es el caso de Marta Hazas, Nuria Roca, Aurelio Manzano, Lydia Bosch, Mar Saura, Blanca Romero, Rosa Tous o Patricia Cerezo, entre muchos otros.

Por ahora, Daniella Bustamante no ha reaccionado a ninguna de estas dos felicitaciones tan especiales. Aunque no hay duda de que le habrá emocionado el poder volver a contar con el apoyo de sus dos progenitores en un día tan especial como es su 18º cumpleaños. Cabe destacar que hace tan solo unas semanas ofreció sus primeras declaraciones públicas en un evento de Pantene, donde se deshizo en halagos hacia su madre. «Es la mejor. Yo siempre lo digo, que estoy muy orgulloso de ella. Más personal que incluso profesionalmente», explicó.