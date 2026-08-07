David Bustamante ha roto su silencio tras el fallecimiento de Luis Echevarría, padre de Paula Echevarría y abuelo de su hija Daniella. El cantante ha querido mostrar públicamente su pesar por la muerte de quien fue su suegro durante los años que compartió vida con la actriz, dejando claro que, pese a que su relación sentimental terminó hace tiempo, el cariño y el respeto hacia la familia permanecen intactos.

Primeras palabras de David Bustamante tras la muerte de Luis Ángel

Visiblemente emocionado al ser preguntado por la prensa, el artista no ocultó el dolor que le ha provocado esta pérdida. «Luis era irrepetible y es muy doloroso también. Es el abuelo de mi hija y el padre de la madre de mi hija. Es que es así, ha sido mi suegro durante muchos años, así que la pérdida es dura para todos», confesó, evidenciando el fuerte vínculo que mantuvo con la familia de Paula Echevarría durante su matrimonio.

Las palabras de Bustamante reflejan que, más allá de la ruptura sentimental que protagonizaron hace años, ambos siguen compartiendo el papel más importante de sus vidas: ser los padres de Daniella. Precisamente por ello, el cantante ha vivido con especial sensibilidad estos días marcados por el duelo, consciente del complicado momento que atraviesa tanto su hija como la familia Echevarría.

Aunque David Bustamante no pudo asistir al funeral de Luis Echevarría, sí quiso aclarar que ha estado muy pendiente de Paula durante todo este proceso. El cántabro explicó que no dudó en ponerse en contacto con su exmujer para transmitirle su apoyo en un momento tan delicado. «Sí, hombre, no hay que mezclar cosas. Estuve en contacto, lógicamente», aseguró con total naturalidad, dejando patente que las diferencias del pasado quedan completamente al margen cuando se trata de afrontar una situación tan dolorosa como la pérdida de un ser querido.

Con esta afirmación, Bustamante demuestra la buena relación que ambos mantienen en la actualidad, basada en el respeto mutuo y en el bienestar de la hija que tienen en común. A pesar de que cada uno ha rehecho su vida sentimental desde hace años, tanto el cantante como la actriz han procurado mantener una comunicación cordial siempre que las circunstancias lo han requerido.

Al ser preguntado por el estado de ánimo de Paula Echevarría tras la muerte de su padre, el intérprete prefirió mantenerse al margen y actuar con absoluta discreción. «Preguntádselo a ella… Yo no soy portavoz de la familia», respondió, evitando dar detalles sobre cómo está viviendo la actriz estos difíciles momentos. Con esa respuesta, Bustamante quiso mostrar el máximo respeto hacia la intimidad de su exmujer y de toda la familia Echevarría, dejando claro que son ellos quienes deben decidir cuándo y cómo expresar públicamente sus sentimientos tras esta pérdida.

La muerte de Luis Echevarría ha provocado una gran conmoción entre los familiares y personas más cercanas a Paula Echevarría. Durante los últimos días han sido numerosas las muestras de cariño recibidas por la actriz, que atraviesa uno de los momentos más complicados de su vida rodeada del apoyo de los suyos.

Las declaraciones de David Bustamante confirman que, pese al paso del tiempo y a los caminos separados que ambos emprendieron tras su divorcio, existen lazos que nunca desaparecen. El cantante ha querido recordar con afecto a quien formó parte de su familia durante muchos años y, sobre todo, ha puesto el foco en el dolor compartido por su hija y por todos los seres queridos de Luis Echevarría. Con unas palabras cargadas de emoción y respeto, Bustamante ha evidenciado que, en momentos como este, las diferencias personales quedan a un lado para dar paso al apoyo, la empatía y el recuerdo de una persona que marcó una etapa importante de su vida.