David Vidal, espectador, tras ver ‘La Bola Negra’: «Un dardo emocional del que es imposible salir indemne»

El pasado viernes 25 de septiembre se estrenó una de las películas más esperadas de este año: La Bola Negra dirigida por Javier Ambrosi y Javier Calvo. La expectación era máxima y, aunque a algunos no les ha gustado y es cierto que hay que verla como una ficción, la mayoría de las opiniones son positivas. Yo la fui a ver el sábado y, como no tenía ni idea de qué trataba, mi sorpresa fue mayúscula porque me mantuvo pegada a la butaca los 155 minutos que dura la película y me pareció una propuesta original y muy compleja por la dificultad de contar tres historias intensas y diferentes que tienen lugar en tres fechas distintas. Además, hay que reconocer el trabajo de interpretación de los cuatro protagonistas de las tres historias Guitarricadelafuente, Miguel Bernardeau, Carlos González y Milo Quifes.

En cuanto el resultado de la la taquilla en su primer fin de semana en las salas de cine esta cinta ha arrasado con más de 600.000 espectadores y una recaudación de unos 4,7 millones de euros. Con estas cifras La Bola Negra ya ha superado al estreno en España de La Odisea de Christopher Nolan. Además, la película La Bola Negra no para de recibir premios como el de Mejor dirección en Cannes o el premio del público a la Mejor película en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián.

Los espectadores y los críticos especializados que acuden a verla en las salas de cine también cuelgan en las redes sociales sus propias opiniones sobre la cinta. Por ejemplo, el crítico de TV David Vidal ha explicado lo siguiente: «La Bola Negra es un vendaval audiovisual que dialoga con Lorca en ese pulso constante entre amor y muerte. Un dardo emocional del que es imposible salir indemne».

¿De qué trata la película La Bola Negra?

Lo primero que tengo que comentar es que en esta película yo creo que lo mejor antes de ir al cine es conocer poco de la trama de la cinta. Aunque es complicado porque todo el mundo está hablando de esta cinta, en este caso es fundamental sentarse en la butaca sin esperar lo que va a ocurrir porque las primeras escenas ya son brutales y el espectador se queda impactado desde el primer momento.

La película La Bola Negra según la sinopsis oficial “narra las vidas interconectadas de tres hombres en tres épocas distintas. Tres existencias íntimamente ligadas por la sexualidad y el deseo, el dolor y la herencia; y una de las últimas obras, inacabada, de Federico García Lorca”.

El título de la película viene de la obra de teatro La Bola Negra que dejó inacabada el escritor Federico García Lorca, pero esta cinta no es un biopic sobre el autor o una cinta sobre la Guerra Civil. Es algo muy diferente. Y en esta película en que no solo son importantes las tres historias sino también la fotografía, la interpretación de los actores, la música, la poesía, la nieve…

El reparto de esta nueva película

Los protagonistas de esta cinta son los actores Guitarricadelafuente, el conocido cantante que debuta en La Bola Negra como actor y que ha sorprendido a todos por su interpretación contenida, Miguel Bernardeau, al que hemos visto en series como Querer o Élite, Carlos González que ha participado en La vida breve y Veneno y Milo Quifes que también debuta en esta película como actor.

También tienen un papel de peso la actriz Lola Dueñas, que interpreta el papel de la madre de uno de los protagonistas y a la que ya vimos en la serie La Mesías, Penélope Cruz que hace una corta intervención aunque bastante sorprendente como cupletista animando a los soldados y Glenn Close que interpreta el papel de una especialista americana en la obra de Lorca.

Además en el reparto están los actores Antonio de la Torre, Natalia de Molina, Julio Torres, Lorenzo Zurzolo, Albert Pla, Mona Martínez, Yenesi, Nuria Mencía, Hugo Welzel (, María Morales, Antonio Dechent, Daniel Ibáñez y Alberto Cortés, entre otros muchos.

Entre los actores que se estrenan en una película con esta producción también están Javier Butler, Teo Lucadamo, Mateo Medina, Juan Vergara, Valentín Martínez, Joaquín Ruiz, Gio Torino y Mario Silva. Y hay que destacar que Judeline interpreta una versión de Soldadito español como parte de la banda sonora y Penélope Cruz la conocida canción Batallón de modistillas.

La película La Bola Negra de Javier Calvo y Javier Ambrossi no deja a nadie indiferente cuando acude a las salas de cine y ha sido elegida oficialmente por la Academia de Cine para representar a España en la 99ª edición de los Premios Óscar en la categoría de Mejor Película Internacional. Para lograr la nominación final, esta cinta debe superar primero la lista corta, la llamada shortlist, que se anunciará el 15 de diciembre de 2026 y las nominaciones definitivas se conocerán el 21 de enero de 2027.

Aunque todavía le queda un largo camino a la película La Bola Negra, el comienzo del camino no ha podido ser mejor con dos premios a nivel internacional, el del Festival de Cannes y el de San Sebastián, y una buena acogida por los espectadores en las salas de cine y de la crítica especializada.