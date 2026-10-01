La serie que llega hoy a Netflix es fruto del éxito entre ‘Yellowstone’ y ‘Los Bridgerton’: estilo aristocrático, pecado, perdón y traumas

Una de las series más esperadas de este otoño es Al Este del Edén, una nueva adaptación de la famosa novela del escritor John Steinbeck. Esta nueva serie se estrenará en la plataforma de streaming Netflix y estará disponible completa desde el 1 de octubre. Hay que recordar que en el año 1955 Elia Kazan dirigió la primera adaptación de la novela que contó el guion de Paul Osborn y que estaba protagonizada por los actores Julie Harris y James Dean. Ahora más de 70 después su nieta Zoe Kazan recupera la historia de Al este del Edén y hace una nueva versión protagonizada por la conocida actriz Florence Pugh y los actores Christopher Abbott y Mike Faist. Cuenta la historia de una mujer con carácter llamada Cathy Ames que después de cometer hace años diversos crímenes, llega malherida a la granja de los hermanos Trask a principios del siglo XX y que logrará destruir durante dos generaciones la armonía familiar.

La serie Al este del Edén cuenta con 7 episodios de una duración entre 50 y 60 minutos aproximadamente cada uno. La directora Zoe Kazan ha explicado que se fijó en la actriz Florence Pugh al ver su acertada interpretación en Midsommar (2019), se dio cuenta de que quería que esta actriz interpretó el papel de Cathy Ames y le ofreció este papel y también que fuese la coproductora de esta nueva serie. Además, en el reparto de esta nueva serie están los actores Christopher Abbott, Mike Faist y Hoon Lee.

También hay que recordar que en 1981 también se estrenó otra miniserie de solo 3 episodios en la que se adaptaba la novela de Steinbeck Al este del Edén. Esta adaptación estaba protagonizada por los actores Jane Seymour, Timothy Bottoms y Bruce Boxleitner.

¿De qué trata la serie Al este del Edén de Netflix?

Como ya hemos comentado, en esta nueva serie se adapta la novela del escritor John Steinbeck y se ha intentado respetar bastante la historia original. La serie relata la historia de una bella mujer llamada Cathy Ames que después de cometer hace años diversos crímenes, llega malherida a la granja de los hermanos Trask y se intenta esconder en este lugar. Los dos hermanos se enamoran de Cathy Ames y al casarse con uno de ellos se destruirá la relación entre ellos durante dos generaciones.

Según la sinopsis oficial de la serie de Netflix: «La saga multigeneracional sigue a la familia Trask, unos agricultores que se instalan en el valle de Salinas, en California, a comienzos del siglo XX, a través de generaciones marcadas por la ambición, la traición y la inquietante e inolvidable antihéroe Cathy Ames».

Cathy Ames, la protagonista de la serie Al Este del Edén, es una mujer que ha pasado por una serie de acontecimientos en su infancia que afectarán a toda su vida y que siendo bastante pequeña provoca un incendio en la casa familiar que acabará con la vida de sus padres. Aunque no queremos hacer ningún spoiler, parece durante la historia que es una mujer que lleva el mal a los lugares por los que pasa. Los hermanos Trask serán también a la larga sus víctimas y encontrarse con esta mujer se convertirá en lo peor que les va a pasar durante su vida.

El reparto de esta nueva y original serie

Esta nueva serie está protagonizada, como ya hemos comentado, por la actriz Florence Pugh que da vida al personaje de Cathy Ames. A esta actriz la conocemos por su trabajo en Midsommar (2019), Mujercitas (2019), Thunderbolts (2022) y Oppenheimer (2023). También tienen un papel de peso los actores Christopher Abbott y Mike Faist, los cuales dan vida a los hermanastros Adam Trask y Charles Trask que lucharán por el amor de Cathy Ames y pagarán en el futuro por sus malas decisiones.

También en el reparto de la nueva serie Al Este del Edén están los actores Tracy Letts como Cyrus Trask, Martha Plimpton como Faye, Ciaran Hinds como Samuel Hamilton, Joseph Zada como Caleb «Cal» Trask, Zoe Phillips como Abra Bacon y Joe Anders como Aron Trask, entre otros.

La nueva adaptación de la novla Al este del Edén está a caballo de un western moderno al estilo de Yellowstone y una ficción de época con un toque similar a series como Los Bridgerton por su cuidada ambientación. Una nueva serie perfecta para los que disfrutaron con alguna de las dos adaptaciones de esta novela clásica, la película del director Elia Kazan de 1955 y la miniserie de 1981 protagonizada por la actriz Jane Seymor. También es una buena opción para los que quieren hacer un maratón de fin de semana con una historia emotiva que te mantiene pegado al sillón durante sus 7 episodios con sus problemas familiares y sus traumas.