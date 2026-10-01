Anne Hathaway quiere dar el salto a esta gran franquicia del cine acompañando a Scarlett Johansson: «Podría aportar mis conocimientos»

El 2026 ha sido un año clave para rostros como Robert Pattinson o Zendaya. Ambos intérpretes han estrenado una buena cantidad de producciones y todavía tienen por delante la proyección de la ambiciosa Dune: Parte tres. Sin embargo, ninguno de los dos puede igualarse a la cantidad de proyectos que, en apenas seis meses, Anne Hathaway ha presentado en la cartelera mundial. Desde abril con El diablo viste de Prada 2, hasta este mismo fin de semana con el estreno de Verity, la ganadora del premio de la Academia ha aparecido en cinco largometrajes en total. Pero su regreso triunfal al mainstream comercial no termina ahí, ya que en una entrevista reciente, la intérprete se ha postulado para aparecer junto a Scarlett Johansson en una de las franquicias cinematográficas más potentes del celuloide: Jurassic World.

A falta de conocer el impacto en la taquilla de la adaptación de la novela de Colleen Hoover que protagoniza junto a Dakota Johnson, los resultados generales en el box office han sido positivos para una estrella que no lograba un éxito en las salas desde Interstellar (2014). En el último medio año, Hathaway ha estrenado fenómenos comerciales como la secuela donde recuperó su papel de Andy Sachs, la cual recaudó 693 millones de dólares y, sobre todo, su paso por La odisea de Nolan, con 1.750 millones para las arcas de Universal Pictures. En cambio, y a pesar del fracaso que supuso Mother Mary, El final de Oak Street se comportó razonablemente bien a nivel de espectadores en el patio de butacas, con 121 millones de dólares para el filme dirigido por David Robert Mitchell. Por temática –la historia de una familia transportada al periodo jurásico–, muchos compararon aquella historia con la legendaria saga que Spielberg adaptó magistralmente a partir de la novela homónima de Michael Crichton.

Ahora, en una charla promocional de Verity, la oscarizada actriz ha expresado medio en broma, medio en serio, cómo le haría especial ilusión formar parte del mundo de Jurassic World, junto a la actual protagonista de la propiedad intelectual.

A Anne Hathaway le encantaría estar en ‘Jurassic World’

Hablando con el programa de televisión británico Good Morning Britain (GMB), emitido por la cadena ITV, Hathaway expresó su deseo de unirse a la franquicia jurásica en una futura entrega junto a Johansson, haciendo su referencia a su experiencia sobreviviendo a los peligrosos dinosaurios de Al final de Oak Street:

«Tal vez podría aportar mis conocimientos sobre dinosaurios a Jurassic World. Si Scarlett quiere tener una compañera morena, me apunto sin dudarlo, ya sea en Jurassic World o en cualquier otra ocasión en la que a Scarlett le guste trabajar juntas».

El futuro de ‘Jurassic World’ y el de Hathaway

A pesar de las malas críticas, Jurassic World: El renacer recaudó 872 millones de dólares, aunando un grueso general para la IP de casi 6.900 millones. En el camino, Universal prepara otra secuela con Johansson y, quizás, la presencia de Hathaway pueda ser un reclamo que permita seguir manteniendo el ritmo comercial imparable para la licencia.

Antes, la actriz de Los miserables (2012) tiene en su futura agenda volver a su papel de reina de Genovia en Princesa por sorpresa 3, estar en Alone at Dawn, lo nuevo de Ron Howard, y coprotagonizar junto a Tom Cruise, Días de trueno 2.