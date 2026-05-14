Es uno de los grandes clásicos del cine y Netflix lo acaba de convertir en miniserie: Florence Pugh regresa al drama de época

El streaming parece últimamente obsesionado con convertir largometrajes en series de televisión. El caso más notorio es el de la saga de Harry Potter, la cual tendrá una temporada por cada filme, pero en los últimos meses hemos tenido otros ejemplos, como el de El fuego de la venganza. Ahora, Netflix acaba de lanzar el primer vistazo de la que quizás es su versión serial más ambiciosa: Florence Pugh protagonizará una nueva adaptación de Al este del Edén.

Estrenada en 1955, la visión audiovisual homónima de la novela de John Steinbeck representa uno de los dramas de época más relevantes dentro de la cultura norteamericana. No obstante y sin menoscabar el talento tras la cámara del legendario Elia Kazan, cualquier cinéfilo sabe que el principal reclamo de aquel melodrama familiar reside en ver la primera y revolucionaria actuación de James Dean. En esta ocasión, la miniserie de siete capítulos buscará un enfoque más completo y fiel al material original de Steinbeck, a través de la mirada precisamente de Zoe Kazan, la nieta del cineasta dos veces ganador del premio de la Academia.

La apuesta del terminal es total y, para comprobarlo, sólo debemos ver la selección del trío de cabecera escogido para la ocasión. La nominada a la estatuilla dorada por su papel en Mujercitas (2020) regresa al subgénero, cuatro años después de El prodigio (2022), también distribuida oficialmente por la «gran N roja». Pero Pugh no es el único reclamo que Netflix ha conseguido fichar para esta actualización de Al este del Edén. La historia contará del mismo modo con la presencia de Christopher Abbot (Pobres criaturas) y Mike Faist (Rivales). El guion de la adaptación corre también de la propia mano de la nieta de Kazan.

Netflix muestra el tráiler de ‘Al este del Edén’

Here is your first glimpse at Florence Pugh, Christopher Abbott, and Mike Faist in East of Eden. A new limited series adapted by Zoe Kazan coming this fall. This fresh interpretation of Steinbeck’s masterpiece will explore the multigenerational saga of the Trask family and its… pic.twitter.com/ZeSZJlNTFu — Netflix (@netflix) May 13, 2026

Según se viene contando en la promoción y notas de prensa de Netflix, Al este del Edén «explora la historia atemporal del bien y del mal a través de la saga multigeneracional de la familia Trask y su escalofriante e inolvidable antihéroe, Cathy Ames».

En el primer adelanto promocional se nos muestra cómo, a diferencia de la cinta original, la miniserie abarcará la novela al completo y se centrará en el complejo personaje femenino de Cathy Ames (Pugh). La versión de Elia Kazan sólo adaptó la última parte del libro, pero la idea de Zoe Kazan siempre fue la de representar a una antiheroína perfecta para la piel de la estrella británica:

«Me enamoré de Al este del Edén cuando la leí por primera vez en mi adolescencia. Desde entonces, adaptar la novela (…) ha sido mi sueño. Mas que nada, he querido dar vida a la asombrosa y singular antiheroína de la novela, Cathy Ames. Florence Pugh es la Cathy de nuestros sueños. No puedo imaginar una actriz más fascinante para interpretar a este personaje».

Tras el trío principal, Hoon Lee, Tracy Letts, Ciarán Hinds, Martha Plimpton, Joseph Zada, Joe Anders y Brad McMurray completan el elenco secundario.

¿Cuándo se estrena? ¿Quién dirige los capítulos?

Sin todavía una fecha de estreno oficial, la cocreación de Kazan y Jeb Stuart llegará a la plataforma en algún momento de otoño.

Los cuatro primeros episodios están dirigidos por Garth Davis (Lion) y los tres restantes, por Laure Clermont-Tonnerre (The Mustang).