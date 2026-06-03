‘El tiempo justo’ desvela que la bruja Lola murió en 2019 «absolutamente arruinada»

Hacía mucho tiempo que no sabíamos nada de Lola Montero, conocida popularmente como la bruja Lola, pero este miércoles 3 de julio, El tiempo justo ha desvelado que la televisiva vidente falleció en 2019. Además, el programa de Telecinco ha desvelado que sus restos podrían ser «exhumados» si sus hijos no renuevan la concesión de su nicho en el cementerio de San Fernando en Sevilla.

La bruja Lola fue un personaje icónico en la televisión de los años 90 en España. Saltó a la fama adivinando el futuro de madrugada en canales regionales. Su mítica frase «te voy a poner dos velas negras» se hizo muy popular y en seguida fue fichada como colaboradora de Crónicas Marcianas con sus predicciones y rituales.

Poco a poco fue desapareciendo de la escena pública y la última vez que la vimos en pantalla fue en 2017, año en el que murió su marido.

Se descubre el nombre real de la bruja Lola tras su muerte

Según ha informado hoy El tiempo justo, la muerte de la bruja Lola tuvo lugar un 10 de enero de 2019 y, desde entonces, muy poco se ha conocido sobre el origen de su fallecimiento y más polémicas rodeadas al suceso.

Álex Álvarez, reportero de El tiempo justo, ha dado a conocer desde Sevilla que sus restos podrían ser «exhumados» si sus hijos no renuevan la concesión de su nicho en el cementerio de San Fernando.

En su tumba hay incluso una pegatina del Ayuntamiento de la capital andaluza donde se avisa de lo que puede suceder con su cuerpo. La investigación que ha realizado el periodista del programa de Telecinco ha comenzado con el descubrimiento del verdadero nombre de la televisiva.

Tal y como detalla Álvarez, era Dolores Ponce como se llamaba la Bruja Lola. «Eso nos lleva al cementerio de Sevilla, donde sabemos que lleva enterrada 7 años», relata el informador.

Al parecer, el cementerio se ha puesto en contacto con los hijos de la televisiva, pero no reciben respuesta. En cualquier caso, serían «sus amigos» quienes se van a hacer cargo de «las tasas» que faltan.

En el programa de Mediaset se ha desvelado que, antes de su muerte, la bruja Lola sufrió una depresión por la muerte de su marido. «Estuvo tres años ingresada, pero ella decidió coger el alta», ha dicho el reportero.

Desde El tiempo justo se ha dicho que Lola «murió en la desgracia» y absolutamente arruinada. Por su parte, Lola Triana, quien fue su representante, ha confesado que se enteró de la noticia a través de un amigo y ha apuntado que «sus familiares no han querido que se sepa».