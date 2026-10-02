‘Hombres G’ denuncia la censura sobre su nueva canción, ‘Gilipollas’: «Es surrealista»

La semana se ha cerrado El Hormiguero en Antena 3 con los míticos Hombres G, que aterrizan en el plató para presentar su nuevo sencillo, titulado Gilipollas, disponible en todas las plataformas a partir del viernes 2 de octubre. El grupo ha aprovechado también la visita para hablar de la gira que continúan ofreciendo a lo largo de 2026.

«Es un primer single que arranca un nuevo disco que vamos a sacar este año. Vamos a ir estrenando canciones cada dos meses. Las vamos a ir dosificando, pero es un álbum nuevo que se llama Acojonante», ha dicho el grupo ante Pablo Motos.

David Summers, Dani Mezquita, Rafa Gutiérrez y Javi Molina han declarado en directo que: «Nos quieren censurar la palabra gilipollas y la llevamos usando toda la vida. Nosotros y toda España. Es una expresión común, normal y que define lo que es. Si eres gilipollas, lo eres y ya está. La hemos usado siempre y la seguiremos usando. Quieren poner un pito. Espero que no lo consigan, sería muy triste. Cuando íbamos a Latinoamérica, a México, en los años 80, todos eran muy conservadores. No se podía decir ninguna palabra malsonante. Nos censuraron Sufre mamón y otros temas. Esto hace 40 años. Sería muy fuerte que esto sucediera en España ahora. Hay que ir para adelante, no para atrás».

Ante esta situación, el grupo ha dicho: «Censurar el lenguaje de la calle es surrealista. ¿Hay que censuras en Shakespeare, a Cervantes, a Quevedo? ¿Qué estamos haciendo? Es absurdo y hay que protestar contra eso. No podemos permitir que pase. Hemos llegado a un punto donde tenemos miedo a las palabras».

Además, los músicos han declarado, en el programa de Antena 3 que: «Toda la vida hemos defendido escribir letras con el lenguaje coloquial. No hay que buscar palabras alternativas. Para que el público te entienda, hay que hacerlo. Hombres G siempre lo ha hecho porque entendemos que la gente tiene sentido común y que sabe que esta canción es de cachondeo y que las palabras malsonantes que decimos no son agresivas. Además, cuando dices gilipollas a alguien, es un desahogo».