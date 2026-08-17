El refugio secreto de Richard Gere y Alejandra Silva: mar, lujo y familia lejos de Nueva York

Richard Gere y Alejandra Silva han encontrado la manera de hacer un pequeño paréntesis en medio de un verano especialmente intenso. El actor, inmerso actualmente en el rodaje en Nueva York de su nueva película, Asymmetry, ha hecho una pausa en sus compromisos profesionales para disfrutar de unos días de desconexión junto a su mujer y sus dos hijos en común, Alexander y James. Ha sido la empresaria gallega quien ha compartido algunas imágenes de esta escapada familiar, aunque la pareja ha preferido mantener en secreto el destino exacto. El escenario, sin embargo, ofrece algunas pistas: playas de arena blanca prácticamente desiertas, aguas cristalinas, vegetación tropical y pequeños islotes frente a la costa. Todo apunta a que podrían encontrarse en Costalegre, en el estado mexicano de Jalisco, un rincón muy especial para el matrimonio y con el que mantienen además un estrecho vínculo por su compromiso con la protección del medioambiente.

Las fotografías publicadas por Alejandra muestran una estampa muy diferente a la habitual del actor de Pretty Woman. Richard Gere aparece descalzo, caminando por la playa junto a sus hijos, mientras uno de los pequeños corre unos metros por delante y el otro permanece junto a él. En otra de las imágenes, Alejandra disfruta de un momento de descanso con Alexander y James y, en una de las escenas más familiares de la escapada, aparece sentada junto a ellos mientras desayunan prácticamente a orillas del mar. Son fotografías que muestran la faceta más privada del matrimonio y que reflejan la importancia que ambos conceden al tiempo en familia. «Algunos momentos desearía poder conservarlos para siempre. Solo nosotros, el mar y ningún otro lugar donde estar», ha escrito Alejandra junto a las imágenes, dejando claro que estos días han sido concebidos como un auténtico paréntesis para desconectar y recuperar energías.

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El posible destino no sería casual. Costalegre es uno de los lugares con los que Richard Gere y Alejandra Silva mantienen una relación especialmente estrecha, tanto por motivos personales como por su compromiso medioambiental. A través de la Fundación Gere, el matrimonio participa en iniciativas destinadas a proteger y regenerar los ecosistemas de esta zona del Pacífico mexicano. Entre sus proyectos se encuentra Sierra y Mar, una iniciativa que trabaja en la conservación marina de Bahía de Chamela y en la recuperación de lagunas costeras y bosques tropicales. Por eso, aunque ninguno de los dos ha confirmado públicamente dónde se encuentran, el paisaje y la relación que mantienen con esta región han hecho que Costalegre aparezca como una de las posibilidades más comentadas para explicar estas vacaciones.

La escapada llega, además, en un momento especialmente intenso para Richard Gere, que a sus 76 años continúa plenamente activo en Hollywood. El intérprete se encuentra actualmente rodando en Nueva York Asymmetry, película en la que comparte protagonismo con la actriz Diana Silvers. Gere interpreta a Ezra, un prestigioso escritor de 70 años que conoce casualmente en Central Park a Alice, una joven asistente editorial interpretada por Silvers. El encuentro entre ambos desencadena una relación secreta que terminará transformando la vida de los protagonistas. La película está dirigida por Edward Zwick, responsable de títulos como El último samurái o Diamante de sangre, y cuenta con un guion firmado por el propio Zwick junto a Lisa Halliday y Marshall Herskovitz.

Precisamente por eso, estos días junto al mar adquieren un significado especial para el actor. Después de jornadas de trabajo en Nueva York, cambiar los estudios y las cámaras por una playa prácticamente vacía supone una oportunidad para recuperar el ritmo familiar y disfrutar de sus hijos. Las imágenes compartidas por Alejandra muestran a un Richard Gere completamente alejado de la imagen pública que suele acompañarle y centrado en una escena mucho más sencilla: paseos junto al mar, desayunos frente a la playa y tiempo compartido con los pequeños. La familia del matrimonio está formada por Alexander, nacido en 2019, y James, que llegó un año después, además de los hijos que ambos tuvieron de relaciones anteriores: Homer, el hijo mayor de Gere, y Albert, hijo de Alejandra.

Esta escapada también refleja la particular vida que han construido Richard y Alejandra en los últimos años, marcada por los viajes entre diferentes países. La pareja llegó a instalarse en Madrid a finales de 2024, en una etapa en la que el actor quiso que su mujer pudiera pasar más tiempo en España y que sus hijos reforzaran su vínculo con las raíces españolas de su madre. Sin embargo, sus compromisos profesionales y familiares han mantenido a la pareja estrechamente vinculada a Estados Unidos, donde Gere puede desarrollar con mayor facilidad su carrera cinematográfica. Nueva York vuelve a ser este verano uno de los centros de su vida por el rodaje de Asymmetry, aunque la familia mantiene también una relación muy especial con España y continúa viajando con frecuencia.

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Y mientras la familia intenta encontrar el equilibrio entre sus diferentes hogares y compromisos, Richard Gere y Alejandra Silva siguen consolidando una historia de amor que comenzó hace más de una década. Aunque sus familias ya se conocían anteriormente, sus caminos volvieron a cruzarse en 2014 en Positano, donde Alejandra trabajaba en un hotel de lujo y el actor se alojó. Lo que comenzó como una amistad terminó convirtiéndose en una relación sentimental y, cuatro años después, en 2018, ambos se casaron en una ceremonia celebrada en el rancho que Gere tenía a las afueras de Nueva York. Después llegaron sus dos hijos en común, completando una familia numerosa y muy unida.

Ahora, casi una década después de aquel enlace, el matrimonio sigue buscando momentos para disfrutar de su vida familiar lejos de los focos. Y esta vez lo han hecho en un escenario de película que han preferido mantener en secreto. Solo el mar, la naturaleza, sus hijos y unos días de tranquilidad antes de regresar a la rutina. Un pequeño lujo que, para Richard Gere y Alejandra Silva, parece tener mucho más valor que cualquier destino de moda: tiempo para los cuatro y la posibilidad de parar, aunque sea durante unos días, el ritmo frenético de sus vidas.