Así es Elsa Pataky: su edad, pareja, hijos, de dónde es, dónde vive y películas y series donde ha salido

Elsa Pataky se sienta esta noche en El Hormiguero, en una visita que servirá para repasar tanto su actualidad profesional como algunos de los momentos más relevantes de su trayectoria. Su presencia en el programa responde a una nueva etapa en su carrera, marcada por proyectos internacionales y por una consolidación que la ha situado como uno de los rostros españoles con mayor proyección fuera del país.

Tal y como informan desde Antena 3, A lo largo de la entrevista, la intérprete abordará su experiencia en producciones extranjeras, un ámbito en el que lleva años desarrollando su carrera con continuidad. También se espera que comparta algunas vivencias personales relacionadas con los rodajes y el proceso de adaptación a distintas industrias cinematográficas.

¿Cuántos años tiene?

Actualmente tiene 49 años. Nacida en Madrid el 18 de julio de 1976 con el nombre de Elsa Lafuente, la actriz creció en un entorno familiar diverso, marcado por la profesión científica de su padre y el trabajo en publicidad de su madre, de origen rumano. Tras la separación de sus padres cuando tenía cuatro años, su vida personal continuó desarrollándose en un contexto que combinaba distintas influencias culturales, algo que con el tiempo se reflejaría en su facilidad para los idiomas.

Su formación académica se desarrolló en Madrid, donde cursó estudios en el centro conocido como las Damas Negras y posteriormente se licenció en Periodismo. A esta base se suma su dominio de varios idiomas, entre ellos el rumano, inglés, francés e italiano, una habilidad que ha resultado clave en su proyección internacional.

Desde muy joven mostró interés por el mundo de la interpretación, una inclinación en la que tuvo un papel determinante la figura de su abuelo materno, quien había sido actor.

La carrera de Elsa Pataky

El salto a la fama llegó a finales de los años 90, cuando participó en diversas series de televisión que sirvieron como plataforma de lanzamiento. Entre ellas se encuentran Contigo pan y cebolla y Mamá quiere ser artista, aunque fue su papel en la serie diaria Al salir de clase el que le proporcionó una mayor visibilidad. En esta producción interpretó a Raquel, un personaje que conectó con el público y que marcó un punto de inflexión en su carrera.

Paralelamente, comenzó a desarrollar su faceta teatral bajo la dirección de Ángel Gutiérrez, participando en montajes vinculados al Teatro Cámara y al Centro Cultural de Las Rozas. Este trabajo sobre el escenario contribuyó a consolidar su formación interpretativa en una etapa clave de su desarrollo profesional.

Su debut en el cine se produjo en 1999 con las películas Clara y Tatawo, a las que siguieron otros títulos que ampliaron su presencia en la gran pantalla. Entre ellos destaca El arte de morir, que supuso uno de sus primeros éxitos en el ámbito cinematográfico. A partir de entonces, encadenó proyectos como Menos es más, Noche de Reyes, Sin noticias de Dios o Peor imposible, configurando una filmografía variada en sus primeros años.

Los novios de Elsa Pataky

En el plano personal, mantuvo diversas relaciones que coincidieron con distintas etapas de su carrera. Entre 1999 y 2004 estuvo con el piloto Fonsi Nieto y más adelante mantuvo una relación con el actor francés Michael Youn, a quien conoció durante el rodaje de Iznogoud. Tras ese periodo, decidió trasladarse a Los Ángeles con el objetivo de abrirse camino en la industria estadounidense.

En 2006 inició una relación con el actor Adrien Brody, con quien llegó a plantearse un proyecto de vida en común. Sin embargo, la pareja se separó en 2009, lo que coincidió con una nueva etapa en la vida de la actriz. Ese mismo año fue fotografiada junto a Olivier Martínez.

¿Quién es su pareja actual y dónde vive?

El punto de inflexión definitivo en su vida personal y profesional llegó en 2010, cuando comenzó su relación con el australiano Chris Hemsworth. La pareja contrajo matrimonio ese mismo año en una ceremonia privada, y poco después iniciaron un proyecto familiar que se ha consolidado con el nacimiento de sus tres hijos. Su primera hija, India Rose, nació en 2012 en Londres, mientras que los gemelos Tristan y Sacha llegaron en 2014 en Los Ángeles.

En paralelo, la actriz ha mantenido su actividad profesional, participando en producciones internacionales como Fast & Furious 7, estrenada en 2015. Aunque su carrera en Hollywood no ha estado marcada por un único papel determinante, sí ha logrado construir una presencia sostenida en el ámbito internacional.

Desde 2014, la familia reside en Byron Bay, en Australia, donde optaron por establecerse tras abandonar su vivienda en Malibú. Este cambio respondió a la búsqueda de un entorno más tranquilo, alejado del ritmo de la industria cinematográfica estadounidense.

Además de su carrera artística, Elsa Pataky ha desarrollado una intensa labor solidaria, colaborando con distintas iniciativas relacionadas con la investigación contra el cáncer. Su implicación en campañas y proyectos benéficos forma parte de una faceta menos visible, pero constante en su trayectoria.

Su visita a El Hormiguero, permitirá actualizar todos estos aspectos y ofrecer una imagen completa de una carrera que se ha construido sobre el esfuerzo y la proyección internacional.