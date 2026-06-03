Parecía que el tiempo iba a dar un respiro pero Roberto Brasero avisa: «Podrán llegar a 40ºC»

Roberto Brasero anuncia una bajada de temperaturas generalizada menos en el sureste donde las temperaturas seguirán siendo sofocantes. El meteorólogo anuncia que el jueves y viernes descenderán las temperaturas pero el fin de semana podrían sufrir un repunte.

Bajada momentánea de temperaturas

Descenso de temperaturas en la península menos en el sureste donde desde hoy martes empezarán a subir. En la provincia de Cordoba han habido un par de grados menos respecto ayer llegando hasta los 39 grados. En Madrid se ha notado el descenso donde en un día han bajado las máximas 5 grados Celsius y en Burgos las máximas hoy no pasarán de 23 grados. Durante este inicio de semana Brasero habla de que habrá una temperatura más primaveral y acorde a las fechas en las que aún no ha llegado el verano.

Roberto apunta a que la bajada de temperaturas que se da esta semana es debido a una masa de aire más fresca que proviene del Atlántico. Esta masa no llegará a la zona del Mediterráneo, donde si llegarán los ponientes que harán que este inicio de semana sea más cálido. Murcia capital podrá alcanzar los 40 grados Celsius con aviso naranja por calor en la vega murciana y avisos amarillos en Alicante, Almería y Málaga con temperaturas de 37 grados.

Situación diferente en el norte de la península donde aparecerán nubes con algunas lluvias débiles en el extremo norte de Galicia y las comunidades delCantábrico e incluso se prevé que a partir del medio día puedan caer tormentas localmente fuertes y con granizo en el Pirineo de Cataluña. En las regiones del norte se espera un descenso de las temperaturas máximas de 8 grados. Vitoria no alcanzará hoy los 20 grados Celsius, en Santander la máxima es de 20 y grados y en Pamplona de 21 grados. Para el día de mañana se espera también una bajada de las mínimas y salvo en las Islas Canarias y el sureste y un día menos caluroso. En Canarias se mantienen las temperaturas a lo largo de la semana.