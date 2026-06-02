Nuboso o cubierto hoy en toda la provincia, con brumas y nieblas matinales en el interior. Se prevén lluvias débiles dispersas, siendo más intensas en el interior. Las temperaturas mínimas subirán y las máximas descenderán notablemente en Álava y el sur. En el litoral, soplará un viento moderado de noroeste. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: lluvias matutinas y viento fuerte en la tarde

El cielo se despereza lento sobre Bilbao, presentando una jornada marcada por la inminente llegada de precipitaciones. Esta mañana, la lluvia se hará sentir desde el amanecer, con los termómetros en un fresco 17 grados, mientras la brisa del noreste acaricia la ciudad a 25 km/h. A medida que avanzamos hacia el mediodía, se prevé un ambiente cargado y las temperaturas alcanzarán 19 grados, aunque la sensación térmica podría ser un par de grados más baja.

Ya por la tarde, el cielo se mantendrá gris, con chubascos que continuarán acechando la tarde-noche, donde la temperatura irá descendiendo hasta los 15 grados al caer el sol a las 21:45. La humedad, alcanzando niveles altos, podría hacer que el ambiente se sienta pesado. Con rachas de viento que podrían llegar a 45 km/h, esta jornada trae consigo la emoción de un tiempo revuelto, ideal para disfrutar de un cálido café mientras la lluvia suena en los cristales.

Ambiente inestable con lluvias y viento en Baracaldo

Las nubes pesadas y el murmullo del viento anticipan un día marcado por la inestabilidad en Baracaldo. A medida que el sol se asoma tímidamente, la temperatura comienza en un fresco 17 grados, pero a medida que avanza la mañana, las lluvias intensas harán su aparición con una probabilidad del 100%, sumándose a ráfagas de viento que alcanzarán hasta los 45 km/h.

La mañana mantendrá un ambiente gris, pero a la tarde, las temperaturas llegarán a un máximo de 22 grados, aunque la probabilidad de lluvias se mantendrá alta, en torno al 80%. Con una sensación térmica que podría descender a los 15 grados debido a la humedad que rozará el 90%, es recomendable no olvidar el paraguas y abrigarse adecuadamente antes de salir.

Guecho: cielo nublado y probabilidad de lluvia

Amanecerá en Guecho con un cielo mayormente cubierto, donde la probabilidad de lluvia es del 100% desde la madrugada hasta el mediodía. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y los 18 grados y la sensación térmica será algo más fresca. El viento soplará del norte a una velocidad moderada, alcanzando ráfagas de hasta 50 km/h, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más fresco y húmedo debido a la alta humedad, que superará el 90%.

Durante la tarde, el tiempo no mejorará sustancialmente, ya que se mantiene la probabilidad de lluvia en un 65%. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 21 grados, pero la sensación térmica máxima también se situará en ese nivel. La puesta del sol será a las 21:46, brindando unas 15 horas de luz a un día que se prevé fresco y húmedo.

Santurce: cielos nubosos y ambiente tranquilo

El tiempo en Santurce presenta cielos algo nubosos a lo largo de la mañana y la tarde, con temperaturas que rondarán entre los 15 y 21 grados. Aunque hay algunas probabilidades de lluvia, estas serán ligeras y el viento soplará de forma moderada, sin causar mayores contratiempos.

Un ambiente tranquilo invita a disfrutar de actividades al aire libre, ideal para pasear o realizar proyectos diarios con calma. Aprovecha las horas del día y disfruta de un paseo por el vecindario antes que caiga la noche.

Cielos cubiertos y probables lluvias en Basauri

El tiempo en Basauri se presenta complicado esta mañana, con cielos cubiertos que podrían dar paso a lluvias desde temprano, convirtiendo el ambiente en fresco y poco acogedor. A medida que avance el día, la situación no mejorará, ya que se espera que las probabilidades de lluvia aumenten durante la tarde y noche, manteniendo temperaturas que oscilarán entre los 14 y 22 grados.

Para quienes piensen salir, es recomendable llevar un paraguas y ropa adecuada para el fresco. A pesar de las nubes, la sensación térmica puede afectar tu comodidad, así que no escatimes en abrigo.