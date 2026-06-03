Ni Decathlon ni el gimnasio: la novedad viral de Lidl que es perfecta para hacer ejercicio en casa este verano

Con la llegada del verano y el aumento de las temperaturas, cada vez son más las personas que buscan alternativas para mantenerse en forma sin necesidad de acudir a un gimnasio o invertir grandes cantidades de dinero en equipamiento deportivo. En esas, Lidl ha vuelto a arrasar con uno de esos productos que triunfan por su precio reducido, por la facilidad de usarlo y por sus múltiples beneficios. Se trata de la tabla de flexiones de la marca deportiva Crivit, un accesorio diseñado para entrenar la parte superior del cuerpo desde casa y que actualmente puede comprarse por solo 9,99 euros gracias a un descuento del 16% sobre su precio original de 11,99 euros.

Este artículo se ha convertido en una de las propuestas más llamativas del catálogo deportivo de Lidl para aquellos que desean realizar ejercicio sin depender de horarios, desplazamientos o cuotas mensuales. La tabla de flexiones está pensada para optimizar uno de los ejercicios más completos y populares del entrenamiento funcional. Gracias a su diseño, permite variar la posición de las manos para trabajar diferentes grupos musculares, como pecho, hombros, espalda, tríceps y abdomen, ofreciendo una experiencia más versátil que las flexiones convencionales realizadas directamente sobre el suelo. Además, su tamaño compacto facilita guardarla en cualquier rincón de la vivienda cuando no se está utilizando.

La popularidad de este tipo de accesorios también responde a una tendencia cada vez más extendida, la de montar pequeños gimnasios en tu propia casa. Numerosos aficionados al fitness destacan que entrenar en el hogar puede resultar muy efectivo cuando se dispone de herramientas básicas y se mantiene una rutina constante, y es que ejercicios como las flexiones, las sentadillas o el trabajo con mancuernas permiten desarrollar fuerza y resistencia sin necesidad de máquinas complejas.

Lidl arrasa con este artículo

Uno de los aspectos que más llama la atención de esta propuesta de Lidl es su excelente relación calidad-precio. Por menos de 10 euros, los compradores pueden incorporar a su rutina un accesorio que ayuda a mejorar la técnica de las flexiones y a diversificar los entrenamientos. Frente a otras opciones disponibles en tiendas deportivas especializadas, donde algunos soportes y estaciones de entrenamiento pueden superar los 30-40 euros, esta alternativa se presenta como una solución económica para los que buscan mantenerse activos durante los meses estivales sin realizar una gran inversión.

El producto forma parte de la gama deportiva Crivit, una de las marcas más reconocidas dentro del catálogo de Lidl. En los últimos años, la cadena alemana ha reforzado notablemente su apuesta por el deporte y el bienestar, incorporando desde ropa técnica hasta accesorios de musculación, yoga, entrenamiento funcional y cardio. De hecho, la propia compañía agrupa este artículo dentro de su sección dedicada al gimnasio en casa, una categoría que reúne decenas de productos orientados a quienes prefieren entrenar desde la comodidad de su hogar. La tabla de flexiones Crivit se presenta como una de las sorpresas más destacadas de Lidl gracias a un precio accesible (9,99 euros) y un uso apto tanto para principiantes como para usuarios con experiencia.