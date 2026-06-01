Va a haber colas en Lidl a partir del viernes 5 de junio por la máquina de presoterapia y compresión por menos de 50 euros

Lidl vuelve a la carga con uno de esos artículos que suelen convertirse en un éxito de ventas incluso antes de llegar a sus supermercados. A partir del próximo 5 de junio, la cadena alemana pondrá a la venta una máquina de presoterapia y compresión para piernas por solo 49,99 euros, una oferta que ya está generando expectación entre los clientes. Muchos ya han marcado la fecha en el calendario ante la posibilidad de conseguir un dispositivo que habitualmente se asocia a centros de fisioterapia y bienestar, pero que en esta ocasión llega con un precio mucho más asequible de lo habitual.

El aparato de la marca Vitalcontrol está diseñado para proporcionar masajes de compresión mediante cámaras de aire que ejercen presión de manera gradual sobre las piernas. Su objetivo es ayudar a aliviar la sensación de cansancio, favorecer la circulación y ofrecer una sensación de descanso después de pasar muchas horas de pie, sentado o tras realizar actividad física. Además, permite ajustar la intensidad del masaje según las preferencias de cada usuario. Todo ello por menos de 50 euros, una cifra que ha llamado especialmente la atención si se compara con otros dispositivos similares que se venden por precios bastante más elevados.

Otro de los factores que juega a favor del producto es su facilidad de uso. El sistema incluye fundas para ambas piernas conectadas a una unidad de control portátil que permite seleccionar la intensidad del masaje de manera sencilla. Esto facilita que cualquier persona pueda utilizarlo en casa mientras descansa, ve la televisión o trabaja desde casa. Además, su diseño compacto permite guardarlo fácilmente cuando no se utiliza, una característica muy valorada por quienes disponen de poco espacio.

Lidl y sus lanzamientos

La expectación tampoco sorprende si se tiene en cuenta el historial de Lidl con este tipo de lanzamientos. Cada cierto tiempo, algunos de sus productos de cuidado personal, hogar o deporte se convierten en auténticos fenómenos entre los compradores, llegando incluso a agotarse durante las primeras horas de venta. La combinación de precios competitivos y unidades limitadas suele provocar que muchos clientes acudan a primera hora para no quedarse sin ellos, y todo apunta a que es lo que va a ocurrir con esta máquina de presoterapia.

Con la llegada del verano y el aumento del interés por los productos relacionados con el bienestar personal, la cadena alemana vuelve a apostar por los productos deportivos, que despiertan un gran interés entre los consumidores. La posibilidad de disfrutar en casa de un masaje de compresión para las piernas sin realizar una gran inversión puede ser suficiente para que el próximo 5 de junio se formen colas en numerosos supermercados de Lidl, donde muchos intentarán hacerse con una de las unidades antes de que vuelen de las estanterías. La combinación de una tecnología cada vez más demandada, un precio por debajo de los 50 euros y el interés creciente por los productos relacionados con la salud y el bienestar convierten a esta máquina de presoterapia en uno de los artículos estrella de la temporada.