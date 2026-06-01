Cerezo cierra la puerta de salida a Julián Álvarez: «Es jugador del Atlético por esta temporada y muchas otras»

Enrique Cerezo ha zanjado el caso Julián Álvarez. El presidente del Atlético de Madrid ha dejado claro que el delantero argentino es jugador rojiblanco y «no solo por la temporada pasada», sino por «muchas otras». En las últimas semanas, su nombre se ha vinculado como posible fichaje del Barcelona para la próxima temporada. Pero desde el club colchonero aseguran que cuentan con él para el curso que viene.

«Julián Álvarez es jugador del Atlético de Madrid y no solamente por esta temporada pasada, sino por muchas otras. Trabajamos continuamente para traer a los mejores jugadores a nuestro equipo. Y hasta el mes de agosto que empieza la Liga queda mucho para buscar, ver y traer», afirmó el presidente del Atlético de Madrid a los medios de comunicación tras participar en Workshop Internacional, el Deporte en el contexto global que ICAD desarrolla en Madrid.

El pasado viernes, el Atlético se rebeló contra el FC Barcelona por las filtraciones sobre el interés en Julián Álvarez. En primer lugar, les trolearon con una oferta por Pedri y Lamine a cambio de entradas para el concierto de Bad Bunny, y luego lanzaron un durísimo ataque por el caso Negreira y el favor del Gobierno con la inscripción de Dani Olmo.

Cerezo califica la temporada del Atlético

Cerezo apuntó que el aficionado del Atlético de Madrid «está contento». «Hemos hecho una muy buena temporada y realmente estamos en una situación de preparar la próxima. Cuando se vayan produciendo acontecimientos de fichajes, se irán diciendo», añadió. El dirigente rojiblanco se mostró encantado con los conciertos que Bad Bunny está celebrando en el Riyadh Air Metropolitano: «Es un ejemplo de la globalidad del mundo del deporte, que desarrolla todos estos ámbitos».

Por último, con respecto a la ciudad del socio presentada por el candidato a la presidencia del Real Madrid, Enrique Riquelme, subrayó que todos los equipos de fútbol «acabarán en el contexto de hacer ocio, deporte, entretenimiento e industria». «El deporte también es turismo y es muchas cosas, y todo esto unido es lo que hace que el espectador pueda disfrutarlo», concluyó.