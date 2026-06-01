3 plantas que los expertos siempre tienen en sus cocinas porque son resistentes al calor, absorben olores y apenas necesitan cuidados

Los expertos siempre tienen en sus cocinas un tipo de plantas que son resistentes al calor, apenas necesitan cuidados y absorben los olores. Estamos ante un tipo de elementos que van más allá de la propia decoración. Lo que tenemos en consideración es algo que quizás nos descubrirá un cambio de tendencia que puede ser esencial. Es hora de saber qué es lo que podemos hacer para ganar espacio en una cocina que tendrá ese punto de verde que quizás buscamos y puede darnos más de una sorpresa inesperada.

Es momento de apostar claramente por un cambio que llega de la mano de una situación del todo inesperada cuando queremos darle a nuestro día a día un plus de buenas sensaciones que hasta la fecha no sabíamos que teníamos por delante. Una novedad que, sin duda alguna, deberemos empezar a tener en consideración, apostar por los elementos naturales que pueden acabar de darnos este aire especial que buscamos y que, sin duda alguna, deberemos tener en consideración. Estos expertos nos dicen que son plantas resistentes al calor y de fácil mantenimiento, justo lo que necesitamos.

Apenas necesitan cuidados estas plantas

Es hora de que nos preparemos para unas plantas que pueden ser las que nos acompañarán en estos días en los que queremos darle a nuestra cocina ese toque de verde que además nos dará muy buenas sensaciones. Es momento de conocer lo que puede pasar en estos días en los que cada detalle cuenta.

Estaremos muy pendientes de un cambio de tendencia que podría acabar siendo el que nos acompañará en breve. Es momento de apostar claramente por un cambio en la manera de tener plantas en casa. Le vamos a sacar el máximo partido si descubrimos de ellas una forma de que se cuiden solas y nos aporten sus mejores propiedades.

Uno de los principales problemas de la mayoría de las cocinas son los olores. Unos elementos que llegan y que son una realidad para la que deberemos estar preparados. Por lo que, quizás, tocará empezar a visualizar un cambio importante que tendremos por delante con esta elección de plantas.

Eliminar el olor y que nos cueste más trabajo conseguir aquello que necesitamos. Tener una casa limpia es algo que quizás hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a tener en consideración.

Estas son las plantas que los expertos tienen en las cocinas

Las plantas resistentes al calor son una buena opción para la cocina o cualquier parte en la que vamos a sumergirnos de lleno en algunos elementos que pueden ser los que nos marcarán de cerca. Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial y que quizás hasta ahora no habíamos tenido en consideración. Los expertos de Bricohogar nos dan las mejores opciones resistentes al calor intenso de la cocina:

Plantas suculentas: Las suculentas son ideales para el calor porque pueden almacenar agua en sus hojas y tallos. Algunas opciones populares son el cactus de San Pedro, la planta de jade y la siempreviva. Estas plantas requieren poca agua y pueden agregar un toque único y exótico a tu jardín.

Hierbas aromáticas: Además de ser deliciosas en la cocina, muchas hierbas aromáticas son resistentes al calor. La albahaca, el romero, el tomillo y la salvia son excelentes opciones para cultivar en climas cálidos. Estas plantas no solo agregan fragancia y sabor a tus comidas, sino que también atraen polinizadores beneficiosos como las abejas y las mariposas.

Plantas nativas: Optar por plantas nativas de tu región es una excelente manera de garantizar su resistencia al calor. Estas plantas han evolucionado para adaptarse a las condiciones climáticas locales y son más propensas a prosperar en tu jardín. Investigue sobre las plantas autóctonas de su área y elija aquellas que sean adecuadas para el clima cálido.

Árboles de sombra: Los árboles de sombra no solo proporcionan alivio del calor, sino que también pueden reducir la temperatura general de tu jardín. Algunas opciones populares incluyen el árbol de sombra japonés, el árbol de caucho y el árbol de mango. Estos árboles no solo brindan sombra, sino que también agregan belleza y estructura a tu espacio exterior.

Flores resistentes al calor: Si deseas agregar color y belleza a tu jardín, hay varias flores que pueden soportar el calor extremo. Algunas opciones incluyen la lavanda, la gazania, la buganvilla y la lantana. Estas flores no solo son resistentes al calor, sino que también atraen a polinizadores como las abejas y las mariposas, lo que ayuda a mantener un equilibrio ecológico en tu jardín.

Las tres plantas que recomiendan los que entienden de plantas para la cocina, que se llevaran los olores que tengas en ella son: la menta, el potus y el romero.