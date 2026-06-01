La Policía Nacional ha alejado a los periodistas de la entrada de la sede nacional del PSOE en la madrileña calle de Ferraz, lo que, en la práctica, les impide hacer preguntas a los socialistas que acuden este lunes a la Comisión Ejecutiva Federal de la formación encabezada por Pedro Sánchez. Se trata de la primera vez que los comunicadores han tenido que ubicarse en la acera opuesta, alejados de la puerta por la que transitan los miembros de la ejecutiva.

Esta decisión coincide con la crisis que atraviesa el partido, después de que el pasado miércoles la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entrara en el cuartel general de los socialistas en el marco de la investigación por las presuntas cloacas del partido para frenar investigaciones que le afectaban.

Fuentes del PSOE aseguran que no ha sido una decisión del partido y que se trata de una medida que no depende de ellos mismos. Desde Ferraz atribuyen este mandato a la Policía Nacional, que es la que se encarga de velar por la seguridad en las inmediaciones de la sede. Además, apostillan que este orden podría responder a mantener la seguridad de los periodistas.

En esa misma línea, fuentes socialistas aclaran que no han pedido nada a la Policía Nacional y aseguran que, en todo caso, no tienen posibilidad de decidir sobre esta materia, ya que esto es algo que atañe al cuerpo policial. Desde Ferraz aclaran que sus competencias en seguridad se circunscriben al interior de la sede.

En todo caso, de forma habitual, los medios de comunicación se situaban a las puertas del edificio de la calle Ferraz, número 70, todos los lunes que el PSOE ha celebrado la reunión en la que se da cita a su órgano ejecutivo. De ese modo, los reporteros allí presentes podían interrogar a los representantes del partido que forman parte de la Comisión. No así al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no llega a pie, sino que entra en coche oficial y accede al interior de la sede a través del garaje.

Alejados en plena crisis del PSOE

Los periodistas, sin embargo, han reaccionado con sorpresa cuando este lunes han recibido la orden de abandonar la acera que da acceso a la calle de Ferraz, número 70 y se han visto obligados a ubicarse en la parte opuesta de la calzada, es decir, entre el edificio número 33 y 35.

Esta medida ha dificultado la labor que, habitualmente, vienen haciendo los medios de comunicación los días en los que se reúne la Ejecutiva socialista, es decir, hacer preguntas a los miembros que entran a pie por la puerta principal.

Y es que, su posición les impide ahora realizar preguntas en un momento difícil para el PSOE, apenas unos días después del registro de la UCO en la sede del partido por las cloacas socialistas y en pleno estallido de la causa en la que se investiga la influencia del ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero en el rescate de Plus Ultra durante la pandemia del Covid-19.