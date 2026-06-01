Feijóo presiona a PNV y Junts para presentar una moción de censura con «elecciones inmediatas»

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, insiste a Junts y al PNV con una moción de censura a Pedro Sánchez que tenga como objetivo la convocatoria inmediata de elecciones generales, algo que piden 184 diputados, más de los que se necesitan para la mayoría absoluta.

En una entrevista con Ana Rosa Quintana en Telecinco, el líder del PP ha asegurado que «parece ser, y quiero ser optimista, que hay algún movimiento por ahí… porque fíjese, desde Vox al PNV, pasando por Junts, UPN y por Coalición Canaria, 184 diputados estamos pidiendo elecciones anticipadas e inmediatas». «Si los que lo dicen son coherentes y lo hacen, podemos buscar una solución en poco tiempo», ha añadido Núñez Feijóo este lunes.

Feijóo asegura que es «optimista» debido a que está habiendo «algún movimiento» entre los socios de Gobierno de Pedro Sánchez, a los que anima a buscar «una solución en poco tiempo». El dirigente del PP ha dicho que aquellos que empiezan a hablar sobre la necesidad de elecciones «de forma inmediata» no van a tener un mejor aliado que el Partido Popular.

«Si los que lo dicen son coherentes y lo hacen, podemos buscar una solución en poco tiempo», ha reiterado, mencionando a Vox, PNV, Junts, UPN y Coalición Canaria. Núñez Feijóo ha subrayado que en el Congreso de los Diputados hay 184 miembros que quieren elecciones, ocho más de los que se necesitan para la mayoría absoluta. La oferta del PP, ha insistido, es «muy conocida», y se compone de «decencia y elecciones» generales.

Asimismo, Feijóo ha pedido a los socialistas que actúen, debido a que esto no es solamente una cuestión del Partido Popular, sino que «tienen que actuar» porque esto es algo que «afecta a todos». El líder de la oposición ha repetido algo ya comentado en días previos, que es que hará «todo» para cambiar el Gobierno, pero asegura que no quiere «seguir especulando sobre una moción» y que son los socios quienes tienen que responder a esa pregunta.

«Esa pregunta hay que hacérsela a cuatro diputados, que son los que le faltó al Partido Popular con Vox, Coalición Canaria y UPN hace tres años en la sesión de investidura», ha trasladado Núñez Feijóo, además de asegurar que la prudencia «con el tiempo dará frutos» y que no está «haciendo nada que beneficie al PSOE» porque no es «tan ingenuo».

Sobre la visita del Papa, con el que Sánchez ya estuvo reunido en Roma, Núñez Feijóo considera que no sabe si va a conseguir un milagro, pero no tendrá el perdón de Dios por lo que ha hecho. «No le pido que se confiese con el Papa, pero le pido que se confiese delante de los tribunales», ha afirmado.

Además, Nuñez Feijóo reprocha al presidente del Gobierno que aplace su comparecencia en el Congreso de los Diputados hasta después del Consejo Europeo, como si la corrupción fuera «un tema menor» con su hermano en el banquillo y su mujer citada el 9 de junio. «Sánchez no debería ir a las Cortes sino es para disolverlas», ha completado.