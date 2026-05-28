Feijóo llama a los socios de Sánchez a acabar con un Gobierno «podrido» e «indecente»

Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, ha vuelto a afirmar este jueves que hará «todo lo posible para cambiar» a un Gobierno de Pedro Sánchez que asegura que está «podrido» y es «indecente». Además, el dirigente popular ha retado a los socios del PSOE a actuar porque el «carrusel delictivo protagonizado» por el Ejecutivo de Sánchez «exige algo más que abstenerse del problema».

«Los socios de Sánchez tienen que decidir qué pesa más, si su conveniencia política o su responsabilidad democrática», ha declarado Feijóo en un acto en Leganés (Madrid) para conmemorar el tercer aniversario de las elecciones autonómicas y municipales de 2023.

Feijóo se pronuncia así un día después de que agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil pasaran 12 horas en la sede nacional del PSOE, en Ferraz, recabando información del denominado caso Leire Díez, en el marco de una investigación de la Audiencia Nacional que indaga si hubo pagos desde el Partido Socialista a una presunta trama que buscaba información sensible contra jueces, fiscales y miembros de las fuerzas de seguridad.

Feijóo ha querido poner en valor «la diferencia entre un Gobierno bloqueado y apestado por la corrupción» y «un conjunto de políticos decentes, los alcaldes y presidentes autonómicos del Partido Popular». Según ha recalcado, los regidores y barones del PP no tienen «ningún problema de corrupción» y «no lo van a tener porque es el sello» de su partido.

«Os lo puedo asegurar», ha garantizado el líder del PP, que lamenta que en «todo el mundo» se esté viendo a España como «un nido de corrupción organizada internacional» y ha subrayado que eso afecta a la «reputación» de España. A su entender, el Gobierno «entero» está «atrapado por una dinámica completamente indecente y completamente insostenible».

En este punto, Feijóo ha afirmado que su partido estará «a la altura» porque es la «alternativa». «Haré todo lo posible para cambiar el Gobierno. Cuando digo todo, digo todo. España necesita una reacción democrática y política», ha finalizado el líder de la oposición.