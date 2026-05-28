Sánchez pide el voto telemático para esquivar al Congreso y bunkerizarse en La Moncloa

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha solicitado el voto telemático para evitar acudir al Congreso de los Diputados este jueves. La petición la ha formalizado a través del Grupo Parlamentario Socialista ante la Mesa de la Cámara. El líder del Ejecutivo no tiene ningún acto programado en su agenda para hoy.

La decisión se produce después de que ayer el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ordenase a la UCO entrar en Ferraz para adquirir documentación y archivos electrónicos en una investigación contra una trama organizada y pagada con facturas falsas del PSOE dirigida a desestabilizar los procedimientos judiciales que afectaban directamente a Pedro Sánchez. La UCO salió de la sede del partido 12 horas después de entrar, alrededor de las 20.30 horas.

El portazo de Sánchez al Congreso ha sido criticado por el secretario general del PP, Miguel Tellado, quien ha escrito en sus redes sociales que «el One de Pedro Sánchez se esconde», pero que «el búnker de Moncloa no le salvará».

Ante la operación policial, el presidente del Gobierno se limitó a asegurar ayer en la Santa Sede, donde fue recibido por León XIV, que «no tenemos nada que esconder; cuando haya algo irregular, actuaremos».

En su auto, el juez Pedraz considera que en una reunión celebrada en la sede nacional del PSOE tras la Carta a la Ciudadanía de Sánchez, que el presidente publicó cuando se conoció la imputación de su esposa, está la génesis de la trama en la que el ex número tres del partido, Santos Cerdán, desempeñó un «papel superior» en el plan para «desestabilizar» causas judiciales que afectaban directamente al presidente del Gobierno, como la imputación de Begoña Gómez o el procesamiento de su hermano.

Esta operación policial se une a la imputación la semana anterior del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. La Audiencia Nacional lo imputó por los presuntos delitos y le acusó de ser el líder de una red criminal en el marco del rescate de 53 millones de euros concedido en 2021 a la aerolínea Plus Ultra.

En esta nueva derivada del caso Leire Díez han sido imputados Santos Cerdán, el exconsejero de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías y la actual gerente del PSOE, Ana María Fuentes. El juez investiga si la estructura del PSOE fue utilizada para sobornar, montar acusaciones falsas y manipular procesos judiciales. La gerente del partido está siendo investigada por presunta emisión de facturas falsas para pagar a Leire Díez y su equipo.