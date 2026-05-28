Horario y dónde ver la corrida de toros de Diego Urdiales, Roca Rey, Bruno Aloi en Las Ventas por San Isidro hoy

La Feria de San Isidro encara hoy jueves 28 de mayo una de esas tardes que muchos aficionados esperaban desde hacía tiempo. Después de varias jornadas de máxima expectación en Las Ventas, llega el turno de Andrés Roca Rey, seguramente el nombre que más interés ha despertado en esta edición del ciclo madrileño. Y lo hace en una corrida en la que también van a estar Diego Urdiales y Bruno Aloi por lo que de nuevo se volverá a llenar la plaza aunque también se va a poder ver por televisión.

Los tres toreros lidiarán toros de Juan Pedro Domecq en una tarde que, antes incluso de celebrarse, ya es una de las más comentadas de toda la feria. El regreso de Roca Rey a Las Ventas llega además pocas semanas después de la grave cornada que sufrió en Sevilla durante la Feria de Abril. Aun así, el peruano ha conseguido mantener el foco de la temporada gracias a varios triunfos importantes tanto en España como en México, algo que ha aumentado todavía más el interés por verle de nuevo en Madrid. Conozcamos más sobre este evento y cómo puedes verlo gratis en directo y en televisión.

Horario de la corrida de toros de Diego Urdiales, Roca Rey y Bruno Aloi

La corrida comenzará a las 19:00 horas de hoy jueves 28 de mayo en la plaza de toros de Las Ventas, dentro de la programación oficial de la Feria de San Isidro 2026. El cartel de la tarde estará formado por Diego Urdiales, Roca Rey y Bruno Aloi, que confirmará alternativa en el coso madrileño. Los toros son de la ganadería de Juan Pedro Domecq, una de las habituales en las grandes ferias taurinas.

Dónde ver gratis la corrida de San Isidro 2026

Los aficionados que no tengan entrada para Las Ventas podrán seguir la corrida desde casa. Telemadrid vuelve a encargarse de la retransmisión en abierto de esta cita de San Isidro como está haciendo con toda la Feria. La cobertura arrancará minutos antes del paseíllo y también estará disponible a través de la web y de la aplicación de la cadena autonómica, donde suelen emitir los festejos en directo ya que de hecho, tiene su propia plataforma llamad TLMad+. Y fuera de Madrid también habrá opciones para verla. La señal de Telemadrid puede seguirse mediante plataformas como Movistar+ u Orange TV, por lo que muchos aficionados de otras comunidades podrán conectarse igualmente a la corrida.

Roca Rey vuelve a Madrid tras superar la cornada de Sevilla

Buena parte de la atención de esta corrida estará puesta en Andrés Roca Rey ya que el torero peruano reaparece en Las Ventas después del percance sufrido en Sevilla el pasado abril, una cornada que obligó a modificar varios compromisos de su temporada. Pese a ello, el limeño continúa siendo una de las figuras más potentes del panorama taurino actual. En 2025 consiguió proclamarse triunfador de la Feria de Fallas de Valencia por segundo año consecutivo y volvió a dejar actuaciones destacadas en varias plazas importantes.

También logró cortar dos orejas en Sevilla y firmó una de sus tardes más comentadas en el Coso de los Insurgentes de México, donde llegó a cortar cuatro orejas y rabo con toros de Xajay. Su gran temporada de 2024 terminó además con uno de los triunfos más recordados de la Feria de Abril de Sevilla. Allí abrió la Puerta del Príncipe después de cortar tres orejas a un lote de Victoriano del Río y Toros de Cortés.

Diego Urdiales regresa a una plaza muy especial para él

Diego Urdiales volverá a pisar una plaza en la que ha firmado algunas de las mejores actuaciones de su trayectoria. El riojano tomó la alternativa el 15 de agosto de 1999 en Dax, en Francia, con Paco Ojeda y El Cordobés en el cartel.

Años después confirmó alternativa en Las Ventas y terminó dejando una de las tardes más recordadas de los últimos tiempos en Madrid. Fue el 7 de octubre de 2018, durante la Feria de Otoño, cuando cortó tres orejas a un encierro de Fuente Ymbro antes de salir por la Puerta Grande. Desde entonces, su relación con la afición madrileña ha seguido siendo muy especial, especialmente entre quienes valoran el concepto clásico y pausado de su toreo.

Bruno Aloi afronta una tarde decisiva en su carrera

La terna la completará Bruno Aloi, uno de los jóvenes nombres mexicanos que más interés ha despertado en las últimas temporadas. El diestro confirmará alternativa en Madrid en la cita más importante de su carrera hasta el momento. Aloi debutó con picadores el 30 de octubre de 2022 en Aguascalientes junto a Emiliano Robledo y Rubén Núñez. Aquella tarde logró cortar dos orejas y dar una vuelta al ruedo.

En España actuó por primera vez como novillero sin picadores en Colmenar de Oreja y desde entonces ha ido sumando presencia en distintos carteles hasta llegar ahora a Las Ventas. La corrida de este jueves supondrá para él una auténtica prueba de fuego delante de una de las aficiones más exigentes del mundo taurino.