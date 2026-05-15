Roca Rey vuelve a los ruedos en Jerez y lo hace con una sonada ausencia: la de Tana Rivera

Hoy ha sido un día muy importante para los aficionados a los toros, puesto que ha sucedido algo que muchos deseaban. La vuelta de Andrés Roca Rey a los ruedos. El diestro ha reaparecido este jueves en Jerez de la Frontera, Cádiz, tras la grave cogida que sufrió en Sevilla el pasado 23 de abril. Un momento muy especial, puesto que hace apenas 20 días se encontraba ingresado en la UCI con pronóstico grave. Han sido varios los fanáticos del toreo que se han agolpado a las puertas de la plaza de toros gaditana para observar de cerca la esperada vuelta del peruano. Aunque se nota que ha estado especialmente arropado, ha habido una ausencia muy sonada: la de Tana Rivera.

Las informaciones sobre el paradero de la hija de Eugenia Martínez de Irujo durante el día han sido bastante confusas. Todo comenzaba con un adelanto en el programa El tiempo justo, donde se comentaba que la joven no iba a estar presente en la reaparición de su actual pareja. Sin embargo, horas después, en el programa de Sonsoles Ónega, aseguraban que: «No puede estar presente, puesto que tiene un compromiso familiar».

Estos días, la familia Martínez de Irujo Fitz-James Stuart ha estado inmersa en varios actos organizados por el centenario de la duquesa de Alba. Este mismo 15 de mayo, por ejemplo, se cerraba el ciclo de charlas sobre Cayetana Fitz-James Stuart con una intervención de su hijo Cayetano Martínez de Irujo. Ese podría ser uno de los motivos por los que Tana Rivera no haya acudido a Jerez, aunque, por el momento, no ha trascendido cuál era exactamente su plan oficial.

La ausencia ha sorprendido a muchas personas, especialmente porque se esperaba que la joven acompañara a Roca Rey en una fecha tan significativa después del complicado episodio de salud que vivió hace apenas unas semanas. Aun así, el torero sí ha contado con el apoyo de todos los fanáticos del toreo. Además, la tarde tenía todavía más simbolismo porque el peruano compartía cartel, entre otros, con Morante de la Puebla, otra de las grandes figuras del toreo que también ha reaparecido recientemente.

Pero el calendario no da tregua. En menos de 24 horas, este sábado 16 de mayo, Andrés Roca Rey volverá a enfundarse el traje de luces en Talavera de la Reina, Toledo, donde compartirá cartel con Alejandro Talavante y Tomás Rufo. Tendremos que ver si Tana Rivera decide acompañarle en esta segunda e importante cita.

Desde aquella grave cornada en el muslo derecho sufrida el pasado 23 de abril en Sevilla, el torero no ha dejado de recibir el apoyo de tres de sus grandes pilares: Tana Rivera, Fran Rivera y, sobre todo, su inseparable amigo Tomás Páramo. Aunque ambos se conocen desde hace años, no ha sido hasta este 2026 cuando Andrés y la nieta de la duquesa de Alba han comenzado oficialmente su relación sentimental. Una historia que, eso sí, no ha estado exenta de comentarios y opiniones encontradas, especialmente por parte de algunas exparejas del entorno de ambos.