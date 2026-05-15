Sánchez rescata a Chaves y Griñán, condenados por el fraude de 680 millones de los ERE, para arropar a Montero

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha rescatado hoy a los expresidentes de la Junta de Andalucía que fueron condenados por los ERE en Andalucía, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, en el mayor caso de corrupción de la historia de la democracia, para arropar a la candidata socialista, María Jesús Montero, en el mitin de cierre de campaña en Sevilla. Chaves y Griñán han ocupado la primera fila, a pocos asientos del presidente del Gobierno y de la candidata Montero.

Los expresidentes de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán fueron considerados culpables del desvío de fondos públicos destinados a los parados andaluces. Griñán fue condenado a 6 años de cárcel y 15 de inhabilitación para el ejercicio de cargo público por malversación y prevaricación continuada. Chaves, por su parte, fue condenado a 9 años de inhabilitación especial.

La condena impuesta por la Audiencia Provincial de Sevilla fue ratificada posteriormente por el Tribunal Supremo. Sin embargo, tanto Chaves como Griñán vieron, posteriormente, cómo el Tribunal Constitucional, que preside Cándido Conde-Pumpido, anulaba sus condenas y, en concreto, el delito de malversación, que conllevaba cárcel para Griñán.

La sentencia dictada en su día por la Audiencia de Sevilla consideraba probado que los socialistas establecieron un sistema irregular «cuyo punto de partida fue la modificación presupuestaria aprobada el 18 de abril de 2000», que tuvo por objeto reducir la partida presupuestaria inicial «que era la adecuada para la concesión de subvenciones», para «dotar de fondos a otra que no existía en el presupuesto inicial aprobado, y que no era legalmente apropiada para su otorgamiento».

Desde la fila reservada para VIP, Griñán y Chaves han visto y oído a Pedro Sánchez llamar a la «movilización». Según Sánchez, «hay mucha gente en Andalucía que está dispuesta a votar al PSOE, como ya hicieron en 2023». A todos ellos les ha pedido que este domingo 17-M se movilicen también para votar a María Jesús Montero.

En su intervención, Sánchez ha detallado lo que considera «éxitos» de su Gobierno y su gestión frente a la pandemia, frente a la inflación y los escenarios adversos provocados por las guerras, y ha llamado a votar a Montero, porque «la derecha tiene muchas caras, pero solo una cruz, que son los recortes y la privatización».